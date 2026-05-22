Dårligt nyt for Løkke efter nyt udspil: Partierne presser på

Venstres formand, Troels Lund Poulsen, lægger afstand til tanken om en regering hen over midten med Socialdemokratiet. Han presser Moderaterne til at svare på, om de vil modsætte sig en sådan regering.

Dårligt nyt for Løkke efter nyt udspil: Partierne har igen og igen sendt krav og meldinger frem og tilbage, mens en ny regering fortsat lader vente på sig.

Nu tager Venstres formand og kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen, endnu et markant skridt i forhandlingerne. Få timer før et afgørende møde med Lars Løkke Rasmussen lægger han afstand til tanken om en regering hen over midten med Socialdemokratiet. Jakob Ellemann-Jensen åbner op uventet episode under hemmeligt møde: Det var et regulært attentatforsøg.

Presser Moderaterne til svar I et opslag på Facebook gør Troels Lund Poulsen det klart, at han fortsat ser en regering mellem Venstre, Liberal Alliance og Konservative som den mest realistiske løsning. Indtil videre mener han dog ikke, at Moderaterne har meldt tydeligt ud, om partiet vil modsætte sig en sådan regering. Den afklaring forventer han at få ved fredagens møde. For Danmark har brug for en regering.

Det er tid til at sætte politik før personer, skriver Troels Lund Poulsen. Udmeldingen lægger samtidig et markant pres på Lars Løkke Rasmussen, der gennem de seneste uger har spillet en central rolle i de fastlåste regeringsforhandlinger. Samtidig afviser Troels Lund Poulsen nu mere direkte idéen om en regering med Socialdemokratiet. Ifølge Venstre-formanden vil en regering med Mette Frederiksen ikke kunne levere den økonomiske politik, som Venstre ønsker.

Det er mit klare indtryk, at en midterregering, hvor Socialdemokratiet deltager, ikke vil levere på behovet for en offensiv økonomisk politik, skriver han. Presset på partierne vokser fortsat, mens frustrationerne på Christiansborg bliver stadig tydeligere. Fredagens møde mellem Venstre og Moderaterne kan derfor blive afgørende for, om forhandlingerne bevæger sig tættere på en ny regering eller endnu længere ind i politisk kaos. Efter afgørende forhandlinger: Nu melder Troels Lund ud om en fremtidig regerin





