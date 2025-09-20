Dårlige erfaringer med grønne bioposer til madaffald

En ny undersøgelse viser, at de bionedbrydelige poser til madaffald, som flere kommuner har indført, opleves som problematiske af mange borgere. Især holdbarheden og risikoen for lækage er årsag til kritik.

Lejre Kommune introducerede i efteråret en ny type bioposer til madaffald i en tykkere kvalitet, der skulle være mere holdbare. Kommunen hævder, at poserne er fremstillet af bionedbrydelige polymerer, som mikroorganismer kan nedbryde, hvilket skulle eliminere risikoen for mikroplast eller giftige rester. Men erfaringerne med disse grønne bioposer er ikke entydigt positive.

Flere kommuner, herunder København, Roskilde og Hvidovre, har også tilbudt borgerne disse poser til sortering af madaffald, men oplevelserne varierer, og mange borgere har rapporteret om poser, der går i stykker og lækker affald. Denne situation har vakt bekymring og rejser spørgsmål om effektiviteten og pålideligheden af de bionedbrydelige poser i praksis.\Ingeniørfirmaet Cowi har foretaget en undersøgelse af brugen af de grønne bioposer, og resultaterne antyder, at der er problemer med holdbarheden. En af de primære klager fra borgerne er, at poserne er for tynde og nemt går i stykker, især under transport fra køkkenet til affaldsbeholderen. Denne brist medfører spild og besvær, og det er en oplevelse, der har fået flere borgere til at udtrykke utilfredshed med den nuværende affaldsordning. Nogle borgere foreslår løsninger som at bruge to poser for at minimere risikoen for lækage, mens andre efterlyser mere robuste poser eller en revision af affaldssystemet generelt. Der er også diskussioner om, hvorvidt de bionedbrydelige posers fordele opvejer de problemer, de forårsager, og om der findes bedre alternativer.\Udover spørgsmålet om posernes holdbarhed er der også bekymringer om, hvordan de håndteres i affaldsbehandlingen. Nogle kritikere påpeger, at de bionedbrydelige poser kan lægge sig i toppen af pulpen under forgasning, hvilket kan komplicere processen. Andre foreslår, at dette problem kan løses mekanisk ved at fjerne poserne fra overfladen af pulpen. Fra et brugerperspektiv er der flere aspekter af den nuværende affaldsordning, der kan forbedres, men det er vigtigt at bemærke, at ikke alle er enige om de største problemer. Nogle borgere mener, at problemet med poserne er mindre i forhold til andre udfordringer, som eksempelvis håndteringen af plast- og papemballage. Det er tydeligt, at der er behov for yderligere undersøgelser og eventuelt justeringer af affaldsordningen for at sikre en effektiv og brugervenlig løsning, der minimerer gener for borgerne





