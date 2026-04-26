Dødsfald, krigsberedskab og internationale hændelser præger nyhedsbilledet

En opsummering af de seneste nyheder fra Danmark og verden, herunder et dødsfald i Bække, diskussioner om krigsberedskab i Sverige og Danmark, jazzsaxofonist Jesper Thilos død, Tjernobyl-dokumentar, økonomiske udfordringer for danske fiskere, skudepisode i Washington D.C. og fundet af en efterlyst ældre kvinde.

I Sverige diskuteres krig åbent, og Danmark bør tage ved lære af denne åbenhed, mener eksperter. Samtidig er der sket en tragisk hændelse i Bække, hvor politiet undersøger et dødsfald .

Tidligere var der tale om et mistænkeligt forhold, men det er nu bekræftet som et dødsfald. Syd- og Sønderjyllands Politi har været til stede siden morgenen og undersøger omstændighederne. En 28-årig mand og en 18-årig mand er blevet sigtet for drab, hvor den 18-årige dog er blevet løsladt. Begge nægter sig skyldige, og politiet efterforsker sagen som et muligt drab i et misbrugsmiljø, men motivet er endnu ukendt.

Vagtchefen udtaler, at mandens liv desværre ikke stod til at redde, og man undersøger nu, om der er tale om en ulykke, muligvis forårsaget af fejl på udstyr eller menneskelig fejl. Udover den tragiske hændelse i Bække, er der også sorg i jazzmiljøet. Den kendte jazzsaxofonist Jesper Thilo er afgået ved døden. Hans ekskone, Ann Farholdt, har meddelt dette på Facebook med både sorg og lettelse.

Jesper Thilo, der var konservatorieuddannet på klarinet, har haft en lang og succesfuld karriere som jazzmusiker, herunder en periode i DR's Big Band fra 1966 til 1989. Han har modtaget flere priser og har været en vigtig figur i dansk jazz. Samtidig kaster dokumentarfilmen 'Tjernobyl - de glemte bånd' lys over de ekstreme forhold, som sovjetiske 'bio-robotter' blev udsat for under oprydningen efter Tjernobyl-ulykken i 1986.

Filmen viser optagelser fra dengang og illustrerer det farlige arbejde med at fjerne radioaktive rester fra reaktor 4. Derudover oplever danske fiskere økonomiske vanskeligheder, da priserne på diesel er steget kraftigt efter USA's angreb på Iran, hvilket får dem til at overveje at blive i havnen. Internationale begivenheder dominerer også nyhedsbilledet. I Washington D.C. er politiet massivt til stede efter skud under den årlige korrespondentmiddag i Det Hvide Hus.

USA's præsident, Donald Trump, mener selv, at han var målet for skyderiet, men myndighederne har endnu ikke bekræftet dette. En 77-årig kvinde med Alzheimers, der var efterlyst i København, er blevet fundet i god behold. Derudover diskuteres brugen af fjernstyrede kampdroner og deres potentielle indflydelse på fremtidige konflikter, hvilket rejser spørgsmål om dansk forsvar. Endelig har DM i Mudderbold i Lemvig igen været en succes med masser af mudder og sjov.

Friluftsrådet opfordrer kommunerne til at tage prøver af badevandet hele året for at sikre badesikkerheden, da brud på kloakledninger og overløb kan forekomme uden for højsæsonen





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

