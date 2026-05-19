Cyklist kørte ind i bil og slog bilist i hovedet på Føtex' parkering

En bilist blev angrebet af en cyklist ved et lyskryds i Silkeborg, efter at bilisten var blevet ramt af ladcyklisten i en bil. Cyklisten slog bilisten i hovedet med en cykellås af jern, efter at bilisten havde filmet ham.

En uoverensstemmelse udviklede sig ved et lyskryds i Silkeborg, hvor en cyklist endte med at tage sin cykellås af jern i brug mod en bilist.

Flere trafikanter var mandag eftermiddag vidner til et hårdt eksempel på vejvrede - eller road rage - ved et lyskryds i Silkeborg. Optrinnet begyndte ved Nørrevænget på Føtex' parkeringsplads, hvor en 41-årig mand fra Silkeborg var ved at køre derfra i sin bil. Men han har måske ramt en mand, der stod med sin ladcykel, fortæller politikommissær Kenn Sølvkjær Jensen.

Bilisten kørte videre, og da han afventede grønt lys i krydset mellem Nordre Ringvej og Bredhøjvej cyklede en mand pludselig ind foran bilen. Op af sin sorte ladcykel tog han en solid U-formet cykellås af jern, som han slog ind i bilen og lavede buler i både for- og bagdør.

Den 41-årige bilist steg ud af bilen og begyndte at filme ladcyklisten - en dansktalende mand på cirka 60 år, lidt kraftig af bygning, iført sort tøj og med et stort, hvidt fuldskæg. Cyklisten var sur - tilsyneladende på grund af noget, der skete på parkeringspladsen - og slog derefter bilisten i hovedet med den solide cykellås. Det blev til mindst en smasket hoved i tindingen.

Det er ulovligt at bevidst føre en cykellås af jern til skade på en anden person uden tilladelse, og manden vil blive sigtet for kvalificeret vold, fordi han brugte en genstand til at slå bilisten med. Man kan selv undgå en konflikt og ringe til politiet, hvis man har noget at klage over.

Politiet opfordrer cyklisten til at henvende sig.





