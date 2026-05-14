Copenhagen Marathon Introduces New Start Number System

The number of start numbers for Copenhagen Marathon has increased in recent years and reached 23,000 this year. The organizers have decided to implement a lottery system for distributing start numbers, replacing the previous first-come-first-served system. Interested runners can sign up until June 3rd, after which the lottery process will begin. The change aims to ensure equal access to participation for all runners.

De seneste år er antallet af startnumre til Copenhagen Maraton kun steget og lå i år på 23.000. Selvom det er mindre end en uge siden, de sidste maratonløbere krydsede målstregen i København, bliver billetterne til næste års Copenhagen Marathon allerede nu sat til salg.

Løbsarrangørerne har nemlig besluttet, at der nu skal trækkes lod om startnumrene, hvor de før blev solgt under først til mølle-princippet og sidste år blev udsolgt på under et døgn. Har man en maratonløber i maven, kan man melde sig interesseret til at deltage frem til den 3. juni, hvorefter lodtrækningsprocessen går i gang. Tilfældigheden skal sikre, at alle har lige adgang til at få mulighed for at deltage, lyder begrundelsen.

Ændringen har mødt stor kritik fra løbeentusiaster, der i kommentarfeltet på Facebook under Copenhagen Marathons udmelding kalder 'tåbeligt', 'en pengemaskine' og 'dumt'. Og den modtagelse ærgrer Lars Nissen, der er eventchef i Sparta, som står bag Copenhagen Marathon og andre store løb. Lars Nissen forklarer, at Sparta tidligere har oplevet stor utilfredshed med, at det var svært at få fat i billetter til halvmaratonet Copenhagen Half. Her er man også skiftet over til lodtrækningssystemet.

Og fordi efterspørgslen på at løbe de fulde 42,195 kilometer i København kun er stigende, har man nu valgt at gøre det samme her. Slut med videresalg Tidligere har folk med et startnummer kunnet videresælge deres billetter, hvis de eksempelvis når til erkendelsen af ikke at have trænet nok op, eller hvis man bliver ramt af en skade. Men det bliver ikke længere muligt, fordi startnumrene bliver personlige og ikke kan overdrages.

I stedet kan man tilkøbe sig en forsikring for 99 kroner ved køb af billetten, så man kan få sine penge tilbage, hvis man er forhindret i at løbe og lever op til nogle forsikringskrav. Ændringen er lavet for at modarbejde svindel, men også fordi Copenhagen Marathon har oplevet, at mange slet ikke er lykkes med komme af med deres startnumre gennem resale-funktionen. Løbere på mange niveauer deltager hvert år i maratonet i København.

Løbere på eliteniveau, som hvert år inviteres til at deltage i maratonet, vil ikke skulle trække lod om en billet. Det fortæller Christian Friis, som er sportslig leder for løb hos Sparta, elitemanager hos Copenhagen Marathon. Løbere, der er medlem af en dansk atletikklub, vil også blive undtaget og kan købe startnumre gennem Dansk Atletikforbund. Tilbage står eventchefen Lars Nissen og håber, at den nye ændring i sidste ende vil gøre folk mere tilfredse.

- Det er jo ikke nogen nem situation for os det her. Næsten lige meget hvad vi gør, er der kritik, siger han. - Vi ser, at mange af dem, der kommer med vrede kommentarer, har en frustration over, at det er svært at få et nummer. Det anerkender vi, men vi forsøger at håndtere en kæmpe efterspørgsel, siger Lars Nissen





