Coops marningsmærker: Ærjer twigsketshed med datomærkninger for at inspirere til mere bæredygtigt tøjbrug

Supermarkedskæden Coop har lanceret en nye etiket Etiketter med '2026' trykt for at sætte fokus på, at tøj kan have en længere levetid. Samtidig håber de, at datomærkningerne vil inspirere kunderne til at bruge tøjet bedre og mere bæredygtigt.

Men i et nyt initiativ fra supermarkedskæden Coop prøver de at bruge mærkerne til det modsatte. De håber nemlig på, at 'den lille gimmick' kan inspirere deres kunder til at bruge tøj et i længere tid.

Køkkenmad, hvor det gælder om at få det brugt hurtigst muligt, er i modsætning til tøj, hvor det omvendt gælder om at få det brugt længst muligt. Og jo bedre kvaliteten er, jo mere bliver det en reminder til kunderne om, at dette rent faktisk er noget tøj, som kan bruges år efter år, fortæller Louisa Raith Sørensen, der er teamchef for nonfood kvalitet og ansvarlighed i Coop.

Tøjet, der nu får en lille lap med '2026' syet i, vil være en del af Coops efterårskollektion af børnemærket Friends. Til en start er det for at teste det, men hvis det bliver en succes, kan det være, at det fortsætter fremadrettet. Det er ikke det, der er intentionen med initiativet.

Det er netop for at vise, at det er tøj, der har en kvalitet, så det kan bruges igen og igen og ofte gå videre til andre børn, forklarer hun. Hos Coop håber de på, at man med datomærkningerne kan følge tøjets rejse med tiden, når børnetøjet går i arv. Netop den fortælling er Else Skjold, der er lektor i design og bæredygtighed på Det Kongelige Akademi, meget positiv overfor.

Men om datomærket reelt vil få folk til at handle anderledes er Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, usikker på. - Sådan et initiativ vil ikke som sådan reducere forbruget, men det kan flytte forbruget. Hvis vi for eksempel fået brugt vores tøj længere, så sparer vi nogle penge på det. Dem kan vi jo så vælge at bruge på nogle andre ting.

Det spændende er dog, hvad folk så vælger at bruge deres penge på, og det er det, der ifølge Las Olsen afgør, om det bliver bæredygtigt. Der kommer andet forbrug i stedet for, men det kan sagtens være bæredygtigt. Det kommer an på, hvad folk vælger at gøre





