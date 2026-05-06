Coop sætter gang i prisnedsættelser: Faste lave priser på udvalgte varer

Coop har indledt en ny runde konkurrence på det danske dagligvaremarked ved at sænke priserne på omkring 100 varer i deres discountkæde 365discount. Prisfaldet er i nogle tilfælde op til 47 procent, og det er en permanent ændring. Baggrunden er de seneste års prisstigninger på fødevarer, der har sat husholdningsbudgetterne under pres. Eksperter vurderer, at konkurrencen kan blive hård for branchen.

Der er i øjeblikket en markant udvikling på det danske dagligvaremarked, hvor flere kæder nu sætter ind med betydelige prisnedsættelser på udvalgte varer. Det er især Coop , der har taget initiativet med deres discountkæde 365discount, hvor omkring 100 varer er blevet sat ned i pris – i nogle tilfælde med op til 47 procent.

Blandt de varer, der er blevet billigere, finder man basisvarer som hakket oksekød, havregryn og smørbare produkter. For eksempel er en 200-gram pakke smørbar nu blevet billigere, hvor prisen er faldet fra 12,75 kroner til 9,95 kroner. Michael Tilsted, kædedirektør for Coop, understreger, at det er vigtigt for kunderne at kunne få de varer, de bruger mest, til de mest konkurrencedygtige priser i 365discount. Det er en strategi, der ikke kun handler om midlertidige tilbud, men om permanente prisnedsættelser.

Informationsdirektøren fra Coop bekræfter, at ændringerne er permanente og ikke blot et kortvarigt tilbud. Det betyder, at forbrugerne kan regne med at finde de lave priser, når de handler i fremtiden. Baggrunden for denne udvikling er de seneste års betydelige prisstigninger på fødevarer og drikkevarer. Siden 2019 er priserne steget med mere end 30 procent, hvilket har sat husholdningsbudgetterne under pres.

Selvom prisnedsættelserne kan glæde forbrugerne, kan det også have konsekvenser for dagligvarekæderne selv. En ekspert vurderer, at især Coop kan komme under pres, hvis konkurrencen intensiveres. Lavere priser betyder mindre avance, og hvis flere aktører følger trop, kan det udvikle sig til en dyr omgang for branchen. Det er derfor vigtigt for kæderne at finde en balance mellem at tiltrække kunder med lave priser og samtidig sikre, at deres økonomi ikke bliver for meget påvirket.

I den forbindelse er det også værd at bemærke, at andre kæder også kan følge efter med lignende tiltag, hvilket vil gøre konkurrencen endnu hårdere. For forbrugerne betyder det dog, at de kan forvente at finde bedre priser på dagligvarer i fremtiden, hvilket kan være en velkommen lettelse for mange husholdninger





Similar News:

Fremmed betalte for glemt indkøb i ViborgMikael Amdi Hansen glemte sin pung i 365discount, men en ældre mand tilbød at betale for hans indkøb. Parret søger nu manden for at takke ham.

Cheføkonom jubler over butikkernes nyeste træk: Stop tilbudsjagten!Cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk, mener, at lavere faste priser er langt bedre for kunderne end de skiftende tilbud.

Coop melder ud i priskrig: Så meget kan kunderne spareLidl og Netto har allerede offentliggjort prissænkelser ud på mange varer. Nu melder Coop sig i koret.

Pia er klar til at skrue ned for smør-hamstring: 'Det lyder virkeligt godt'Pia Abrahamsen håber meget, at endnu flere dagligvarekæder sætter de faste priser ned for Lurpak og Kærgården.

Danskerne er trætte af tilbudsjagten og ønsker faste lave priserEn ny undersøgelse fra Norstat på vegne af Lidl viser, at 66 procent af danskerne foretrækker faste lave priser frem for at jage tilbud. Især børnefamilier er trætte af at skulle lede efter de bedste tilbud i flere butikker for at holde budgettet. Undersøgelsen peger på en klar tendens til, at danskere ønsker mere stabilitet og forudsigelighed i deres indkøb.

