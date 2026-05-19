Coop lancerer sin nye efterårskollektion fra børnemærket Friends til september, hvor en del af tøjet kommer med datomærkning. Datomærkning er normalt forbundet med fødevarer, men for første gang i dansk detailhandel kan man nu købe tøj med datomærkning.

Politiker i gaveregn: Står til at få over 10 millioner kroner Hvordan får man danskerne til at bruge deres tøj så længe som muligt i stedet for at smide ud og købe nyt?

Når Coop lancerer sin nye efterårskolektion fra børnemærket Friends til september, tester Coop, om datomærkning af tøj kan inspirere kunderne til at holde liv i kludene lidt længere. Typisk forbinder man datomærkning med fødevarer, når man er på indkøbstur. Men fra efteråret kan man for første gang i dansk detailhandel også købe tøj med datomærkning.

Når Coop til september lancerer den nye efterårskollektion fra Coops eget børnetøjmærke, Friends, vil det på en udvalgt del af kollektionen fremgå med en label, i hvilket år tøjet er produceret. Louisa Raith Sørensen, teamchef for nonfood kvalitet og ansvarlighed i Coop, forklarer, at Coop eksperimenter med initiativer, der skal få kunderne til at bruge deres tøj i længere tid i stedet for at smide ud og købe nyt.

Med datomærkning kan man følge tøjets rejse med tiden, og forhåbentlig kan det inspirere kunderne til at holde liv i tøjet - fx ved at lade børnetøjet gå i arv fra barn til barn og familie til familie.

''Vi vil gerne skabe en trend og en begejstring hos vores kunder for at lade tøjet blive brugt igen og igen i stedet for, at det bliver smidt ud. Tøj, der har held længe, er ikke yt, tværtimod; det skal fejres, at tøjet holder længe. Og det kan et datomærke bidrage til. Det er et spørgsmål om ressourcer.

Holder vi liv i tøjet, skal vi ikke producere lige så meget af det, siger Louisa Raith Sørensen og fortsætter: ''Det er selvfølgelig vigtigt, at holdbarheden på produkterne er i orden. Friends er en serie af børnetøj af høj kvalitet, skabt med omtanke for børn og miljøet. Vi er stolte af Friends i Coop og synes, det er et oplagt sted at teste datomærkning på tøj i første omgang.

Den del af efterårskollektionen, der kommer med datomærkning, er hue, vanter, futter, jakke og heldragt i børstet uld og i to farver. Og tager kunderne godt imod konceptet, så sætter Coop meget vel datomærkning på mere børnetøj fra Friends





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Datomærkning Tøj Friends Ølfestival

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Patrick Nielsen forlader Comanches MC efter flere år, efter cup-kurvsepI biografPatrick Nielsen, den tidligere boksestjerne, forlod Comanches MC efter flere år, efter han havde haft en obbligatori i den seneste tid.

Read more »

Donald Trump's envoy for Greenland seeks to 'make new friends' while facing scrutiny and criticismJeff Landry, the US envoy to Greenland, is on his first visit to the territory and has been officially requested by President Donald Trump to 'make as many friends as possible' amid criticism and concerns over US military presence and threats to annex the region.

Read more »

Initiativ til at forbyde diskussionsrunde i anledning af ny bulletinsucceInitiativet præsenteret af Louisa Raith Sørensen, teamchef for nonfood kvalitet og ansvarlighed i Coop, har til hensigt at få forbrugerne til at bruge deres tøj i længere tid, især med en tøjkollektion til børn med et datomærke angivet på en label, i hvilket år tøjet blev produceret.

Read more »

Took chocolate molds to Greenland, but it's hard to become friends with who you've sparked a conflict withA news item about travelers who couldn't make friends with the locals in Greenland.

Read more »