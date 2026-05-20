Continuing the fight for all residents' homes and real democracy

The article discusses the ongoing battle for the homes of all residents and the importance of a real democracy in a housing association. It highlights the delayed treatment of three proposals submitted to the representative assembly in the housing association fsb, and the potential impact of rejecting one of them.

Uanset hvordan det går på repræsentantskabsmødet i dag, så fortsætter vi kampen for alle beboeres hjem og for et reelt beboerdemokrati. Sidste år skrev jeg i Arbejderen om de tre forslag, jeg havde indsendt til repræsentantskabsmødet i vores boligforening fsb.

Da administrationen og organisationsbestyrelsen mente, at mailen med forslagene var kommet nogle sekunder for sent, bliver de først behandlet i år. Det mest markante er forslaget om at trække opsigelserne af beboerne i de 42 handicapegnede rækkehuse på Langhusvej i Tingbjerg tilbage. Står vi på beboernes eller spekulanternes side, det er det, det handler om; hvilken side af historien vi vil stå på. Hvis forslaget ikke bliver stemt igennem, så vil det ikke have nogen reel betydning.

Der er stadig retssagerne, der har været til udtalelse i EU-domstolen. Der er stadig de sager, som fsb-administrationen kører imod beboerne for at få lov til at smide dem ud af deres hjem, selv om de vil blive boende. Der er også stadig muligheden for et beboeroprør som i Blågårdssagen.

Hvis forslaget bliver vedtaget, så må det jo føre til, at opsigelserne bliver trukket tilbage, at beboerne kan blive boende, og at både de beboede og de tomme boliger kan blive renoveret. Hvis det virkelig skulle være sandt, at NREP (nu: Urban Partners) vil sagsøge fsb for tab, hvis de ikke får lov til at købe grunden billigt og bygge dyre etagehuse, så tænker jeg, at vi har den bedste sag i verden: Spekulanterne mod beboerdemokratiet.

Hvis nogen i fsb har givet dem indtryk af, at de kunne få grunden trods igangværende retssager og beboermodstand, så må det være deres ansvar og erstatningspligt, ikke vores andres. Selv om der er myter, så er den såkaldte “udviklingsplan” aldrig vedtaget lokalt, tværtimod er det i 2022 vedtaget ensstemmigt i fsb Tingbjerg I og II, at fsb skal arbejde for at bevare de 42 handicapegnede rækkehuse, og at beboerne tager afstand til udviklingsplanen.

Desuden udfører parterne for tiden ikke udviklingsplanen for Tingbjerg. De vil ikke bygge 383 af de nye boliger, der står i planen, og de har skudt tidsplanen fra det lovbefalede 2030 til 2032. Så det er meget bagvendt, at den plan er blevet brugt som argument for at ville smide beboerne ud og rive deres hjem ned. Uanset hvordan det går på repræsentantskabsmødet i dag, så fortsætter vi kampen for alle beboeres hjem og for et reelt beboerdemokrati.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.

