Congo og Uganda ramt af voldsomme Ebola-udbrud

Congo og Uganda er ramt af så voldsomme Ebola-udbrud, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret 'offentlig sundhedskrise af international betydning'. Det dækker over smitteudbrud, der udgør en helbredsrisiko for mere end bare det pågældende land, hvor smitten er registreret. Samtidig er vurderingen, at der kan blive behov for en international koordineret indsats.

Samtidig er vurderingen, at der kan blive behov for en international koordineret indsats. Ifølge DR Congos sundhedsminister, Samuel-Roger Kamba, har ebola-varianten en dødelighedsrate på op mod 50 procent. Der er tale om et Ebola-udbrud med den særlige Bundibugyo-variant, og den giver myndighederne den store udfordring, at der ikke findes nogen effektiv vaccine mod Bundibugyo-varianten.

Det har kæmpestore konsekvenser, for det er en del af verden, der ikke har ret mange midler til at bremse og inddæmme denne her sygdom, siger han og fortsætter. Tidligere har man haft en effektiv vaccine, der kunne inddæmme spredningen ved at vaccinere alle de mennesker, der havde været i kontakt med smittede, og samtidig kunne man med vaccine bedre beskytte sundhedspersonale. Det kan man ikke nu, fordi de kendte vacciner ikke kan bruges mod denne type ebola.

Ifølge WHO var der lørdag otte bekræftede smittetilfælde i provinsen Ituri i DR Congo og 246 formodede smittetilfælde. Sygdommen formodes at have kostet 80 personer livet. I Uganda var der ifølge organisationen fredag og lørdag to bekræftede smittetilfælde. En af de personer, der er blevet bekræftet smittet, har mistet livet.

Begge de smittede havde for nyligt besøgt Ituri i DR Congo. WHO konkluderer også, at meget peger på, at udbruddet er langt større end det, der er blevet registreret. - Den har formået at sprede sig hurtigt, og desværre også til to millionbyer, hvor risikoen stiger betragteligt, fordi det i sagens natur er sværere at holde afstand og isolere folk. Det virker også som om, at myndighederne har været lidt lang tid om at registrere udbruddet.

Der er registreret 80 døde, inden alarmklokkerne begyndte at ringe, siger Søren Bendixen. Det afgørende er nu, i hvor høj grad, det vil lykkes myndighederne, at inddæmme smitten, forklarer Flemming Konradsen, der er professor i global sundhed ved Københavns Universitet. - Man er i fuld gang med at udbygge test- og isolationsfaciliteter.

Og så er man i gang med en stor kommunikationsopgave i forhold til at fortælle folk, hvordan de skal forholde sig til begravelser og i deres kontakt med de syge. Ituri er et mineområde, hvor der er meget trafik ind og ud, og derfor kan smitten sprede sig derigennem. Og så er der flere områder, der ikke bare er svært tilgængelige, men også politisk ustabile. Nogle steder er bevæbnede grupper aktive, siger Flemming Konradsen.

Det gør man, men det er klart, at der vil komme nye tilfælde, og der skal arbejdes benhårdt på at få styr på det, siger Flemming Konradsen. - Men det er ikke en pandemi, der her. Man skal også huske på, at det smitter ved tæt kontakt. Ikke gennem luften





