Comwell Hotels leverer rekordresultat: Familieejede hotelkæde øger overskuddet markant

Den familieejede hotelkæde Comwell Hotels præsenterede et stærkt regnskab for 2025 med en markant forbedring af overskuddet. Vækst i værelsessalg og spaafdelinger bidrager til den positive udvikling, og hotelkæden forventer fortsat god efterspørgsel i 2026. Udvidelsesplaner inkluderer et nyt hotel i København.

Dansk familie scorer stort: Hotelkæde leverer rekordresultat\Den familieejede hotelkæde Comwell Hotels har oplevet en markant fremgang i 2025 og præsenterer et rekordresultat, der vidner om en sund og voksende forretning. Overskud det efter skat landede på imponerende 59,5 millioner kroner, hvilket er en stigning på hele 67 procent sammenlignet med året før.

Denne bemærkelsesværdige præstation skyldes en bred vækst på tværs af Comwells forskellige forretningsområder, men særligt værelsessalget og spaafdelingerne har bidraget positivt til den positive udvikling. Administrerende direktør Peter Schelde beskriver året som 'stærkt' for hotelkæden og fremhæver, at efterspørgslen på hotelophold, møder og konferencer fortsat er høj. Også omsætningen har oplevet en positiv udvikling og er steget til knap 1,2 milliarder kroner i løbet af året. Comwells succes illustrerer styrken i deres forretningsmodel og evnen til at tilpasse sig markedets behov. Resultatet er et bevis på den familieejede virksomheds dedikation og engagement i at levere kvalitet og service.\Comwell Hotels, som er ejet af Birthe Christiansen og hendes døtre, Carina og Camilla Avlbjerg Christiansen, har en lang historie i den danske hotelbranche. Kæden blev grundlagt som konferencecenteret Scanticon i Aarhus i 1969 og har sidenhen udviklet sig til en af Danmarks førende hotelkæder. Med 15 hoteller spredt over hele landet er Comwell etableret som en betydelig aktør i branchen. Hotelkæden har også udvidet sin portefølje med etableringen af et hotel i København i 2021, Copenhagen Portside i Nordhavn, og har yderligere planer for fremtiden. Ifølge pressemeddelelsen er der planer om at åbne et nyt hotel i Panoptikonbygningen ved Københavns Hovedbanegård, hvilket forventes at ske i 2028. Dette nye hotel vil tilbyde 190 værelser, en bar på toppen samt en restaurant og er et tegn på Comwells fortsatte ambitioner om vækst og udvidelse. Familien Christiansen er også involveret i bilkoncernen Nic. Christiansen Gruppen, som importerer og sælger biler, hvilket understreger deres mangfoldige forretningsinteresser.\Comwell ser optimistisk på fremtiden og forventer fortsat god efterspørgsel i 2026. Hotelkæden estimerer et resultat efter skat på mellem 55 og 60 millioner kroner for det kommende år, hvilket indikerer en fortsat positiv udvikling. Denne optimisme er et resultat af den succesfulde strategi og evnen til at imødekomme markedets behov. Virksomheden fokuserer fortsat på at levere enestående kundeoplevelser og tilbyde moderne faciliteter. Den positive udvikling i 2025 og de fremtidige planer viser Comwells stærke position i den danske hotelbranche og understreger deres evne til at tilpasse sig og trives i et konkurrencepræget marked. Med fokus på både eksisterende og nye hoteller ser det ud til, at Comwell fortsætter med at vokse og skabe værdi for både sine kunder og ejere





