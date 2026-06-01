Colombianerne venter på valgresultater - højrefløjen har bedste udgangspunkt

Colombianerne må vente mindst tre uger endnu på at finde ud af, hvem der bliver landets næste præsident. Ingen af kandidaterne fik de nødvendige 50 procent af stemmerne ved søndagens præsidentvalg, og derfor skal de to kandidater med flest stemmer nu mødes i en afgørende anden valgrunde den 21. juni.

Med alle stemmer talt op har højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella fået 43,7 procent af stemmerne, mens venstrefløjskandidaten Iván Cepeda har sikret sig 40,9 procent. Det var et meget, meget tæt valg i dag, og det kunne det også godt gå hen og blive i anden valgrunde, siger DR's Sydamerika-korrespondent, Kristian Almblad. Senator Iván Cepeda stemmer ved første runde af Colombias præsidentvalg i Bogotá.

Den progressive kandidat skal nu møde højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella i en afgørende valgrunde den 21. juni. Selv om intet er afgjort endnu, vurderer Kristian Almblad, at højrefløjen umiddelbart har det bedste udgangspunkt før den afgørende valgrunde. En væsentlig forklaring findes hos kandidaten på tredjepladsen, Paloma Valencia, der fik 6,9 procent af stemmerne. Hende kan vi nærmest godt glemme nu, fordi hun er ude af valget.

Men hun var en kandidat, der ligger til højre for midten, og det vil sige, at rigtig mange af de stemmer, der gik til hende i dag, nok fortsat vil gå til højrefløjen, siger han. Derfor mener korrespondenten, at Abelardo de la Espriella godt kan gå ind til de kommende ugers valgkamp med en vis optimisme.

Hvis jeg skulle sige, hvem der måske går hen og vinder valget, så synes jeg lige nu, at det ligger bedst til højrefløjen, siger Kristian Almblad. Jeg tror, at De la Espriella går i seng rigtig godt tilfreds i aften. Og jeg tror også, at han kan øjne en god chance for at blive Colombias næste præsident, tilføjer han.

Abelardo de la Espriella er en kendt advokat og forretningsmand i Colombia, men han har aldrig tidligere haft et folkevalgt politisk embede. Han beskrives som en politisk outsider, der har gjort en hårdere kurs mod kriminelle grupper til en af sine mærkesager. Han har blandt andet lovet en hård offensiv mod væbnede grupper og opførelsen af ti såkaldte megafængsler.

Ifølge nyhedsbureauet AP er han kendt under tilnavnet El Tigre - på dansk Tigeren - og har profileret sig som tilhænger af USA's præsident, Donald Trump. Samtidig sammenlignes han af flere iagttagere med El Salvadors præsident, Nayib Bukele, på grund af sin hårde linje over for kriminalitet. Han er den her meget uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt.

Han er et frisk pust i Colombia, siger Sydamerika-korrespondenten. Ifølge Kristian Almblad appellerer Abelardo de la Espriella især til vælgere, der ønsker mindre statslig indblanding og en hårdere kurs over for kriminalitet. Abelardo de la Espriella har ført valgkamp bag skudsikkert glas og lovet at slå hårdt ned på Colombias væbnede grupper til lands, til vands og i luften.

På den anden side står den 63-årige senator Iván Cepeda, der ønsker at videreføre den nuværende venstreorienterede præsident Gustavo Petros reformkurs og fortsætte forsøget på at skabe fred gennem forhandlinger med væbnede grupper. Ifølge AP blev søndagens valg af mange også set som en folkeafstemning om Gustavo Petros politik, ti år efter at Aftalen skabte håb om at bryde den onde cirkel af vold mellem staten og de væbnede grupper.

Men volden er siden blusset op igen, og netop sikkerhedsspørgsmålet har været et af valgkampens helt store temaer. Politisk vold har også sat sit præg på valgkampen. Ifølge Kristian Almblad har både kandidater og politiske journalister mistet livet op til valget. Blandt dem præsidentkandidaten Miguel Uribe Turbay, der blev skudt under et vælgermøde sidste år.

Kort efter klokken to i nat dansk tid såede præsident Gustavo Petro tvivl om den foreløbige stemmeoptælling. Han skriver, at han ikke anerkender resultatet af den første optælling. Han hævder blandt andet, at der i den seneste uge er blevet foretaget flere ændringer i den software, der bruges til optællingen af stemmer, og at der er blevet tilføjet 800.000 stemmesedler fra personer, der ikke er opført i det officielle valgregister.

Gustavo Petro skriver videre, at han kun vil anerkende de endelige valgresultater, når de er blevet gennemgået af de valgkommissioner, der ledes af landets dommere. I dag fik vi ti millioner stemmer i Colombia, der er blevet optalt forkert. Vi er uden tvivl landets største politiske kraft, sagde han under en tale til sine tilhængere. Venstrefløjskandidaten peger blandt andet på, hvad han beskriver som uoverensstemmelser i valgregisteret, der omfatter omkring 885.000 personer eller identitetsnumre





