Cirkusdirektør og Cirkus Arena står over for massive bøder for ulovlig arbejdskraft

Cirkusdirektør Benny Berdino og selskabet bag Cirkus Arena risikerer millionbøder efter tiltale for bevidst at have ansat 13 georgiske arbejdsmænd uden de nødvendige arbejdstilladelser, hvilket anklagemyndigheden betegner som overtrædelser af udlændingeloven under skærpende omstændigheder.

En potentiel millionbøde truer Cirkus Arena s direktør, Benny Berdino , og selskabet International Entertainment Aps, efter at anklagemyndigheden har rejst tiltale for ulovlig arbejdskraft . Sagen omhandler angiveligt 13 georgiske arbejdsmænd, der i sæsonerne 2024 og 2025 skal have været ansat i det omrejsende cirkus uden de fornødne arbejdstilladelser og opholdsret i Danmark. Dette fremgår af et anklageskrift fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi, som B.T. har fået aktindsigt i.

Anklagen lyder på, at der fra marts til august 2024 blev ansat ni georgiske arbejdsmænd, hvis status ikke var i overensstemmelse med udlændingeloven. Derudover var disse medarbejdere ikke registreret med et dansk personnummer, hvilket forhindrede korrekt indberetning af B-indkomst til Skat. Ifølge tiltalen vurderes disse handlinger som overtrædelser af udlændingeloven under særligt skærpende omstændigheder, da de formodes at være begået forsætligt, som led i erhvervsudøvelse og med henblik på økonomisk gevinst. Efterfølgende, i sæsonen 2025, gentog lignende forhold sig ifølge et tillægsanklageskrift, hvor yderligere fire georgiske arbejdsmænd angiveligt blev ansat ulovligt. Myndighederne slog imidlertid ned på disse forhold tidligt i sæsonen, nærmere bestemt den 13. marts på Cirkuspladsen på Borups Allé i København, tæt på Københavns Politis Station Bellahøj. Når sagen behandles ved Københavns Byret, vil anklagemyndigheden nedlægge påstand om en bøde på godt tre millioner kroner til både Benny Berdino personligt og til selskabet bag Cirkus Arena. Benny Berdino har i en udtalelse til B.T. forklaret, at Cirkus Arena ikke har været bevidst om problemet med de pågældende 13 ansatte. Han fremhæver, at han i 30 år har haft en mand til at skaffe arbejdskraft, og at det først for nylig er blevet tydeligt, at ni af de arbejdsfolk, der blev engageret i en kort periode, kom fra et tredjeland. Berdino understreger, at det ikke har været en bevidst handling eller med vilje, og at de pågældende medarbejdere angiveligt har været ansat på korrekte vilkår, modtaget den rette løn og er blevet behandlet ordentligt. Advokat Steen Moesgaard, der repræsenterer forsvarerne i sagen, har ligeledes udtalt til B.T., at man vil nægte sig skyldig i retten. Han bekræfter, at der har været ansat medarbejdere fra Georgien, men mener, at de under de givne omstændigheder ikke er strafferetligt ansvarlige for situationen. Sagen belyser et potentielt alvorligt brud på reglerne for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, et område der ofte er genstand for intens kontrol fra myndighedernes side. Den store sum, som anklagemyndigheden kræver i bøde, understreger alvoren af de påståede lovovertrædelser, især når de involverer ansættelse af personer, der mangler de nødvendige tilladelser og registreringer. For Cirkus Arena og Benny Berdino kan udfaldet af retssagen få betydelige økonomiske konsekvenser og potentielt også påvirke cirkussets renommé. Det vil være op til dommeren at vurdere beviserne og afgøre, om der foreligger et forsætligt brud på loven, eller om der er tale om fejl eller misforståelser, som forsvaret påpeger. Denne sag kan potentielt sætte nye standarder for, hvordan virksomheder, især dem med en sæsonbestemt og omrejsende arbejdsstyrke, skal sikre sig mod ulovlig arbejdskraft og overholdelse af de gældende regler. Den kommende retssag vil derfor utvivlsomt blive fulgt med stor interesse af både branchen og offentligheden, der ønsker at forstå den fulde udstrækning af problemet og de juridiske konsekvenser heraf





