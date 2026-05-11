Cirka 160000 danskere springer dagligt et hovedmåltid over Ingen penge til nok mad

Kirkens Korshærs årlige fattigdomsundersøgelse viser at omkring 160000 danskere dagligt er bekymret for at ikke have råd til at blive boende i deres hjem og cirka 220000 danskere i høj grad oplever at deres økonomiske situation forhindrer dem i at opfylde basale behov.

Når maven rumler er det for størstedelen af danskerne ikke et problem at åbne for køleskabet og få stillet sulten men sådan er det ikke for alle Cirka 160000 danskere springer dagligt et hovedmåltid over fordi de ikke har råd og cirka 280000 danskere undlader mindst én gang om ugen at spise selvom de er sultne fordi de ikke har penge til nok mad Det viser Kirkens Korshær s årlige fattigdomsundersøgelse som er udført af Epinion blandt 2004 repræsentativt udvalgte danskere I en pressemeddelelse skriver Kirkens Korshær at undersøgelsen også viser at cirka 160000 mennesker dagligt er bekymret for ikke at have råd til at blive boende i deres hjem og at cirka 220000 danskere i høj grad oplever at deres økonomiske situation forhindrer dem i at opfylde basale behov fire procent af forældrene i undersøgelsen svarer at deres børn mindst ugentligt er bekymret for familiens økonomiske situation Det svarer til cirka 50000 børn samtidig må omkring 75000 børn ugentligt undvære at deltage i fritidsaktiviteter eller andre sociale arrangementer fordi familien ikke har råd for de.

