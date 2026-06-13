Christopher fejrer kæmpe triumf i Valbyparken: Største koncert nogensinde

Popstjernen Christopher lagde Valbyparken ned foran 32.500 fans med et spektakulært show, der markerede hans hidtil største koncert. Trods logistiske udfordringer og en enkelt faux pas leverede han en uforglemmelig aften med fællessang og nye hits.

Den 34-årige popstjerne Christopher har de seneste år turneret verden rundt i kølvandet på sin Netflix-succes, men lørdag aften stod han på hjemmebane i Valbyparken foran 32.500 jublende fans.

Det var hans største koncert til dato, og udover et par skønhedsfejl og en unødvendig kommentar undervejs, var det en forventet triumf. Publikum bar ham hele vejen, og stemningen var elektrisk fra første tone til sidste ekstranummer. Christopher serverede aftenens show som en minifestival på pladsen, hvor der normalt afholdes Grøn Koncert med en længere række opvarmningsnavne. Fint setup, og især Anders Breinholt underholdt sjovt med en genopsætning af Natholdet, men rent logistisk virkede pladsen alt for trang.

Man kunne blandt andet risikere at stå halvanden time i kø for at få mad i madboderne, hvilket trak ned i en ellers velorganiseret aften. På et tidspunkt i koncerten præsenterede Christopher også en ny sang med et par ord om, at det var noget de lige fandt på her til aften, hvorefter teksten alligevel røg op på storskærmen - en lille faux pas, der dog blev tilgivet af det hengivne publikum. Selve koncerten var en fest af dimensioner.

Det var fællessang og god stemning fra start til slut, et popshow i den helt dyre ende. Modsat hans ældre og let-sammenlignelige kollega Thomas Helmig er Christopher både stemmemæssigt og fysisk i topform. Han mangler lige en Malaga, der hæver ham helt op øverst i den danske superliga, men det lyder til, at han er godt på vej. Alle de engelske hits fløj ud over scenekanten som en drøm, og det blev i løbet af aftenen kun sjovere og sjovere.

Men det var især under hans to nye danske sange, Ham med guitaren og Ringer om natten, at det for alvor var sjovt. De er stadig ret nye, men de ramte fuldstændig plet hos publikum. De mere direkte danske strofer rammer dybere, og linjen bare for at fuck med Cecilie, som en henvisning til hans hustru, kunne godt ligne et nyt fælles højdepunkt i fremtidige Christopher-koncerter.

Brandon Beal kiggede forbi til Twerk it like Miley og CPH Girls, men derudover var der ikke nogle overraskelser - udover et par fine call backs til starten af hans karriere med blandt andet et cover af Robyns Call Your Girlfriend. Det var en fejring af Christopher, Christophers publikum og en flot milepæl i en hidtil flot karriere.

Koncerten understregede, at han er en af Danmarks største popstjerner, og at han med stor sandsynlighed vil fortsætte med at fylde store arenaer og parker i mange år frem. Alt i alt en aften, hvor musikken og fællesskabet stod i centrum, og hvor Christopher leverede et show, der vil blive husket længe





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Christopher Valbyparken Koncert Pop Danmark

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