Christina Krzyrosiak Hansen melder kandidatur til næstformand i Socialdemokratiet og nævnes som mulig arvtager for Mette Frederiksen

Kort efter præsentationen af det nye ministerhold understreger Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk, sit kandidatur til næstformandsposten i Socialdemokratiet. Hun har opnået en markant personlig stemmeandel i kommunalvalget og anses nu af flere i partiet som en af de vigtigste potentielle efterfølgere for statsminister Mette Frederiksen, især som et alternativ til de mere etablerede ministerprofiler som Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard.

Knap en uge efter, at Mette Frederiksen præsenterede det nye hold ministre, meldte Christina Krzyrosiak Hansen sit kandidatur til næstformand sposten i Socialdemokratiet . Da Mette Frederiksen i starten af juni udpegede Peter Hummelgaard som ny finansminister, blev det af flere analytikere og kommentatorer læst som et signal om, hvem statsministeren ser som sin mulige arvtager.

TV 2 har talt med en række socialdemokrater, hvor særligt Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen går igen som et af bud på en efterfølger, når Mette Frederiksen en dag giver stafetten videre. Den 32-årige borgmester har på få år etableret sig som en af partiets mest markante kommunale profiler og har allerede meldt sit kandidatur til næstformandsposten i Socialdemokratiet. Under kommunalvalget besøgte statsminister Mette Frederiksen Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Her blev Christina den borgmester med den største stemmeandel på landsplan. Hun har fået landets højeste personlige stemmeandel med 46 procent. Og ved valget i 2025, hvor Socialdemokratiet gik markant tilbage på landsplan, var hun igen den borgmester, der fik den største støtte. Hendes resultater i Holbæk får nu flere i partiet til at pege på hende som en mulig arvtager.

Hun er en populær pige, der er fremme og har mange vælgere bag sig, siger Helle Sejrup, foreningsformand for Socialdemokratiet i Tinglev-Rødekro og omegn. Hun peger også på, at Krzyrosiak Hansen repræsenterer en ny generation i partiet og har svært ved at se hverken Nicolai Wammen eller Peter Hummelgaard som Mette Frederiksens afløser. Selvom Margit Lorentzen, kommuneformand for Socialdemokratiet i Faxe, allerhelst ser Mette Frederiksen som formand, ved hun godt, hvem der i givet fald skulle afløse hende.

Skulle jeg tænke en anden, ville jeg drømme om, at det blev Christina fra Holbæk. Borgmesteren deroppe, siger Margit Lorentzen. Lorentzen fremhæver særligt hendes popularitet og arbejde i Holbæk kommune, som ifølge Margit Lorentzen er en stor kommune at håndtere med flere større byer under sig. For ifølge Margit Lorentzen har Krzyrosiak Hansen skabt sammenhold i kommunen.

Det formåede Christina ved at tage ud i hver by, at lære folk at kende, og at folk derfor blev trygge ved hende. Hun er også den borgmester, der har fået flest stemmer i landet, siger hun med henvisning til, at borgmesteren har haft den største stemmeandel ved de seneste to kommunalvalg. Margit Lorentzen ser derimod ikke de kendte ministerprofiler som oplagte kommende partiformænd, og det er en holdning, der går igen hos flere i Socialdemokratiets bagland.

Fælles for dem er et ønske om en anden type profil end tre af de mest omtalte navne Wammen, Hummelgaard og Tesfaye. En altid overhængende risiko for politiske kronprinser og -prinsesser er, at tiden slider dem op. At græsrødderne trættes, at de begynder at drømme om noget frisk. Noget nyt og andet.

Det er også en risiko for Hummelgaard og Wammen. Alt tyder stadig på, at en af de to på et tidspunkt kommer til at afløse Mette Frederiksen som S-formand - men tiden, rivaliseringen og uroen gør dem ingen tjenester. Derfor begynder drømmen om borgmestersuccessen i Holbæk, Christina Krzyrosiak Hansen, at spire i det socialdemokratiske bagland - og for den sags skyld også om den anden kommunalpolitiske komet, Anders Winnerskjold, fra Aarhus.

De er unge, de er vindere, og de er fremtiden. Men de er også netop ganske grønne, ikke medlemmer af Folketinget og slet ikke testet på den store scene. Så selvom de måske repræsenterer fremtidens arbejderparti, så mangler de stadig en del, for at blive betragtet som S-orgængere på bare den mellemlange bane. En af dem er Henrik Jensen, foreningsformand for Trehøje og Aulum-Haderup, som mener, at Hummelgaard og Wammen mangler dét, han kalder folkelig gennemslagskraft.

Jeg tror godt, man kunne finde en, der har mere gennemslagskraft end de to. Det vil jeg ikke afvise. Jeg tror godt, man kunne finde nogen, der er mere spidse, siger han. Han peger dog på, at Tesfaye kan være et muligt bud, selv om han ikke ser det som oplagt, nu hvor han ikke længere er en del af regeringen.

Heller ikke Henrik Sohl, foreningsformand i Broager, Gråsten og Sundeved, er overbevist af det kendte ministerhold og efterlyser et opgør med det nuværende spor. Vi har brug for at få rystet det hele igen. Det hele skal ikke køre i en trommerom og blive det samme igen. Jeg tænker, det er fint, hvis vi kunne finde en anden kandidat, siger han og understreger, at han er meget tilfreds med Mette Frederiksen som formand





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