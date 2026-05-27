Christian Lind: Unge håndboldspillere skal ikke fokusere på store vægte

Aalborg Håndbolds fysiske træner Christian Lind deler sine bedste råd til unge spillere om fysisk træning.

Christian Lind er fysisk træner for nogle af verdens bedste håndbold spillere i Aalborg Håndbold . Hans råd til unge spillere er enkelt og overraskende: Drop de store vægte og fokuser på det basale.

At træne som verdens bedste er langt mere simpelt, end man skulle tro, forklarer han. Fysikken spillede en stor rolle, da Aalborg Håndbold hjemme tog imod de portugisiske mestre Sporting CP i Champions League-kvartfinalen i Sparekassen Danmark Arena. For de unge, der vil gå samme vej som deres idoler, er der ikke nogen vej udenom den fysiske træning. Men vejen er ikke den, de fleste forestiller sig.

Når du træder ind i et fitnesscenter som ung håndboldspiller, er fristelsen stor. Store vægte, bænkpres og armøvelser. Det ser godt ud, det føles som fremgang - og det er præcis det forkerte at fokusere på, siger Christian Lind. Han understreger, at unge spillere i stedet bør koncentrere sig om at opbygge en solid grundform med kropsvægtsøvelser, core-stabilitet og mobilitet.

Mange unge tror, at de skal løfte tunge vægte for at blive stærke, men de overser det fundamentale: God teknik og en stærk krop, der kan modstå belastningen fra sporten, er vigtigere end maksimal styrke i bænkpres. Christian Lind ser ofte talenter, der skader sig, fordi de hopper direkte til tung styrketræning uden at have styr på basal styrke og bevægelsesmønstre. I stedet anbefaler han en gradvis opbygning med fokus på helkropsøvelser som squats, lunges og planken.

Derudover er det afgørende at prioritere restitution og søvn, for kroppen vokser og udvikler sig bedst i hvile. Aalborg Håndbold har ramt topformen på det rigtige tidspunkt, men én ting kan ødelægge den helt store plan: skader. Derfor er forebyggende træning essentiel. Christian Linds forberedelse til sæsonens højdepunkt har stået på i flere måneder, og han har lagt en plan, der sikrer, at spillerne er i topform uden at blive overbelastet.

Hans råd til unge er klart: Start med det simple, byg et solidt fundament, og lad være med at sammenligne dig med de etablerede stjerner, der har trænet i årevis. Tålmodighed og vedholdenhed er nøglen. Hvis du som ung spiller følger disse principper, vil du ikke alene undgå skader, men også udvikle dig til en stærkere og mere holdbar spiller på lang sigt.

Det er den vej, verdens bedste har gået, og det kan du også, siger Christian Lind med et smil





