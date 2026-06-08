Christian Eriksens kollaps: Bør han stoppe karrieren nu?

Efter Christian Eriksens kollaps under venskabskampen mod Ukraine diskuteres det, om han bør afslutte sin fodboldkarriere. B.T.s sportsredaktør opfordrer til at overveje fremtiden med familien i fokus.

Det var et øjeblik, der fik hele Danmark til at holde vejret. Søndag aften under venskabskampen mod Ukraine på Brøndby Stadion kollapsede Christian Eriksen pludselig på banen.

Scenen udspillede sig som en uhyggelig reprise fra EM i 2021, hvor han faldt om med hjertestop mod Finland. Dengang blev han reddet af hurtig indsats og fik efterfølgende indopereret en pacemaker. Søndag var det med stor sandsynlighed netop denne hjertestarter, der reagerede og forhindrede en tragedie. Men spørgsmålet, der nu melder sig, er uundgåeligt: Bør den 34-årige midtbanespiller stoppe karrieren?

B.T.s sportsredaktør, Lasse Vøge, understreger, at man skal træde varsomt, inden de medicinske konklusioner er draget. Han siger: Nu udtaler jeg mig i blinde, for vi aner endnu ikke, hvad der fik Christian Eriksens pacemaker til at reagere. Det er ikke sikkert, at situationen var så farlig, som den så ud - måske var det blot et sikkerhedsstød. Og det kan sagtens være, at det er risikofrit at spille videre.

Alligevel mener han, at episoden bør tvinge Eriksen-lejren til at stoppe op og overveje fremtiden. Selvom midtbanedirigenten kom på benene igen, sidder der en familie, som endnu en gang har måttet frygte det værste fra tribunerne og på direkte tv. Christian Eriksen har haft en helt eminent karriere. Med 151 optrædener i den rød-hvide trøje er han den spiller i historien med flest landskampe.

Han har givet os uforglemmelige øjeblikke: mål, assists, og en evne til at styre spillet, som få andre. Men nu står han over for en beslutning, der rækker langt ud over fodboldbanen. Det handler om liv og helbred, om en kone, børn og forældre, der igen har skullet overvære en skræksekvens. Lasse Vøge mener, at et karrierestop kan være den rigtige vej, hvis der er de mindste tegn på risiko.

Christian Eriksen skylder ingen noget, siger han. Han har for længst skrevet sig ind i landsholdshistorien som en af de allerstørste. Hans landskampsrekord vil nok aldrig blive slået. Vi har fået store oplevelser.

Vi kan ikke bede om mere, andet end at han passer på sig selv. Debatten om Eriksens fremtid vil utvivlsomt fortsætte i de kommende dage og uger. Læger og specialister skal vurdere, om episoden var en engangsforeteelse eller et tegn på en underliggende fare. Samtidig skal Christian Eriksen selv lytte til sin krop og sine nærmeste.

Fodbold er hans passion, men intet er vigtigere end livet. Uanset hvad han vælger, vil han forblive en legende i dansk fodbold. Men måske er tiden inde til at sige farvel, mens han stadig har helbredet i behold. Det vigtigste er, at han kommer sig fuldstændigt og kan nyde resten af sit liv med familien.

Fodbolden kan vente. Hvis Christian Eriksen beslutter at fortsætte, vil han skulle gennemgå en række grundige undersøgelser og få grønt lys fra specialister. Hvis han derimod vælger at stoppe, vil det være en svær, men moden beslutning. Han har allerede vist en utrolig styrke ved at vende tilbage til topfodbold efter sit første kollaps.

Nu handler det om at prioritere det lange liv frem for de sidste år på banen. Der er ingen skam i at stoppe, når man har givet alt. Christian Eriksen har intet at bevise. Hans plads i historien er sikker.

Det eneste, der tæller nu, er hans eget velbefindende og trygheden for dem omkring ham





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