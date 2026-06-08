Christian Eriksen's dramatic minutes and the role of pacemakers

The article discusses the dramatic minutes surrounding Christian Eriksen's fall during a football match and the role of pacemakers in his treatment. It highlights the importance of immediate hospital treatment and the functions of pacemakers in stabilizing heart rhythm and providing emergency treatment in case of serious heart disturbances.

Hjertestarteren, som Christian Eriksen har indopereret, er som at blive sparket, men maskinen er en genial behandling, siger hjertelæge. Holdlægen Morten Boesen beskrev de dramatiske minutter sådan her: "Som jeg husker det, havde Christian bolden, så tog han sig til brystet, jeg tror, han fik et stød af pacemakeren, som alle ved, han har.

" Selv om Christian Eriksen efterfølgende selv kunne gå fra banen, blev han kørt direkte til hospitalet. Det er ikke bare normal, men også en meget vigtig procedure, siger professor, overlæge og forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason.

"Man vil hurtigt få patienten på hospitalet, så man kan aflæse ICD'en/ hjertestarteren - ligesom man aflæser den sorte boks fra et fly. " Både danske og ukrainske spillere slog søndag ring om Christian Eriksen, efter han faldt om under fodboldlandskampen mellem Danmark og Ukraine på Odense Stadion. Aflæsningen kan afsløre, om der har været en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse, og om ICD'en/hjertestarteren har givet behandling. Eller om den har givet stød ved en fejl.

For en pacemaker kan fejlfortolke hjerterytmen og give behandling, selvom det ikke er nødvendigt. Gør den det, skal den måske omprogrammeres. Hvert år får omkring 4.500 danskere indopereret en almindelig pacemaker. Mens cirka 2.000 får en såkaldt ICD/hjertestarter, der er den slags pacemaker, Christian Eriksen fik indopereret, efter han fik hjertestop i EM-kampen mod Finland i 2021.

Der findes mange forskellige typer af pacemakere. Har man for langsom hjerterytme, kan man få en mindre avanceret model. Der findes også en mere avanceret, der kan justere hjerterytmen, og så er der ICD'en, som kan starte hjertet igen. Den er med til at redde liv.

Hjertelægen kender ikke Christian Eriksens sygehistorie, men han ved, at det var en ICD med indbygget hjertestarter, spilleren for fem år siden fik indopereret. Den giver man til patienter med hjertestop for at forebygge, at det kommer igen, og til personer med høj risiko for at få hjertestop. Pacemakeren overvåger hjerterytmen og griber ind, hvis der sker ændringer, og dét har ændret prognosen for patienter med alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.

Ifølge hjertelægen har ICD-pacemakeren to funktioner: Den kan for det første give hurtige impulser, der kan stabilisere hjerterytmen. Men virker det ikke, kan den ligesom en hjertestarter afgive stød for at nulstille hjerterytmen og få en normal hjerterytme i gang igen. Nogle beskriver det som at få et spark i brystet. Det kunne godt være det, der er sket for Christian Eriksen.

Et blodtryksfald, dehydrering eller sygdom kan også have udløst anfaldet, ligesom pacemakeren kan være udløst ved en fejl. For eksempel kan det ske ved en meget høj puls. Derfor var det vigtigt, at Christian Eriksen efter kampen blev indlagt på hospitalet til udredning. Ofte er det psykiske eftervirkninger, fordi det er en voldsom oplevelse.

Men man kan også have ubehag i brystet, og har man været bevidstløs i længere tid, kan man have fysiske eftervirkninger. Men man burde hurtigt komme på benene igen. Christian Eriksen vågnede hurtigt op og kunne selv gå fra banen – det er jo fantastisk





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