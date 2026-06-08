Christian Eriksen kollapser under venskabskamp: ICD reddede livet for anden gang

Den danske fodboldspiller Christian Eriksen kollapsede under en venskabskamp mod Ukraine. Hans indopererede hjertestarter (ICD) aktiverede sig og formentlig reddede hans liv. Eriksen er nu på bedring og beroliger om, at situationen var anderledes end EM-ulykken i 2021.

Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen er atter i centrum efter en alvorlig begivenhed under en venskabs-kamp mod Ukraine i Odense . Under anden halvleg, mens Danmark ledte 2-1, kollapsede Eriksen uden for at modstanderen var i nærheden.

Han tog sig til brystet og faldt om på græsset. Læger skyndte sig ind på banen, og hans hold- og modspillere dannede en beskyttende cirkel omkring ham. Kort tid efter kunne det meddeles via højttalerne, at Eriksen var ved bevidsthed. Han kunne senere selv gå fra banen og over til den ventende ambulance, som kørte ham til Odense Universitetshospital for yderligere behandling.

Kampen blev ikke genoptaget. I stedet tog de danske og ukrainske spillere en takketur på banen for at vise deres taknemmelighed over for publikum for den støtte, der var blevet udvist. I dag har Christian Eriksen udtalt sig på Instagram, hvor han takker sine holdkammerater, sundhedsstaben på banen og lægerne, der har tattet sig af ham og hans hjertet siden den mørke dag i 2021.

Det var da han under EM i 2021 i Parken fik et akut hjertestop i Danmarks første gruppekamp mod Finland. Som en direkte konsekvens fik han en ICD (hjertestarter) indopereret. Det er præcis denne enhed, der nu har reageret og formentlig reddet hans liv en gang til. Eriksen forklarer, at indgrebene fra lægerne har været af avgørende betydning: Takket være deres ekspertise gjorde min ICD præcis, som den skulle: Beskyttede mig, da jeg havde brug for det.

Han beroliger desuden alle om, at denne situation er en anden end den i 2021. Han oplyser, at han har det godt og allerede er på bedring. Sit nye fokus lægger han på at komme sig helt, bruge tid med sin familie, tage en ferie og spille fodbold med sine børn. Denne begivenhed har mindet verden om alvorligheden af Eriksen's hjertetilstand og den uoverskuelige usikkerhed, der følger med, når sportsmænd med en historie som hans udsættes for intense fysiske belastninger.

Den danske fodboldverden og fans verden over er enormt taknemmelige for, at en专职 lægestab var på plads, og at teknologien i form af ICD-en fungerede som tiltenkt. For Eriksen personligt er det endnu en gang et tydeligt bevis på, at livet er noget, der skal tages en dag ad gangen. Han har nu fokus på resten af sin livskvalitet og tid med sine nærmeste, mens han udsætter alle specifikationer om en eventuel tilbagevenden til professionel fodbold





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