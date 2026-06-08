Christian Eriksen kollapser i testkamp mod Ukraine - pacemakeren undersøges

Den danske midtbanespiller gik om på banen i en testkamp mod Ukraine, men blev hurtigt behandlet efter at have mistet bevidstheden. Lægerne undersøger nu hans avancerede ICD‑pacemaker for at sikre, at den fungerer korrekt.

Den seneste landsholdskamp mellem Danmark og Ukraine på Odense Stadion endte brat, da midtbanespilleren Christian Eriksen pludselig kollapsede på banen. Situationen udviklede sig omkring midt i anden halvleg, hvor Eriksen uventet mistede bevidstheden.

Trænere, fysioterapeuter og holdkammerater fra begge sider stormede straks til for at yde førstehjælp, mens bolden stoppede og publikum holdt vejret. Efter kort tid fik han lært til at sidde op, og han var ved bevidsthed igen, men den akutte hændelse gjorde, at kampen måtte afbrydes med kort varsel. DBU's officielle læge, Morten Boesen, informerede på den sociale platform X, at Eriksen havde fået en særlig implantabel cardio-defibrillator (ICD‑pacemaker), som er designet til at afbøde livstruende hjerterytmeforstyrrelser.

Ifølge lægen var enheden kortvarigt ude af funktion, men den kom hurtigt tilbage til normal drift, og Eriksen var bevidst inden for få minutter. Han blev derefter transporteret til et lokalt hospital for yderligere observation og udredning. På hospitalet vil kardiologer foretage en grundig kontrol af pacemakeren for at fastslå, om den har udløst korrekt, og om der er nogen underliggende årsag til den pludselige hændelse. Det er anden gang, at Eriksen oplever en sådan sammenbrud på banen.

Den første gang fandt sted under EM‑åbningskampen mod Finland i 2021, hvor han lå flere minutter på græsset, inden han blev kørt til sygehus. Efter den episode fik han en avanceret ICD‑pacemaker indopereret, som er mere kompleks end en traditionel pacemaker, da den både kan regulere en langsom hjerterytme og levere et elektrisk chok ved hjertestop.

Sundhedskorrespondenten Peter Qvortrup Geisling fra DR forklarer, at den nye enhed er fysisk større og har en mere kraftfuld impuls, som kan redde liv i kritiske situationer. Geisling understreger, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til alvorlig bekymring, da Eriksen hurtigt var oprejst og har vist ingen umiddelbare tegn på skade. Dog vil den videre medicinske udredning på sygehuset give klarhed over, om pacemakeren fungerer som forventet, og om der er behov for yderligere justeringer.

Den danske fodboldunion har løbende holdt kontakt med Eriksen og hans lægehold, og de har udtalt, at spillerens tilstand er stabil, og at han får den nødvendige medicinske opfølgning. På trods af incidenten har både trænere og fans udtrykt deres støtte til Eriksen, som har været en central figur på Danmarks midtbane de seneste år.

I de kommende uger vil der blive offentliggjort en detaljeret rapport fra de involverede kardiologer, som vil give indsigt i, hvordan den avancerede pacemaker reagerede på den pludselige hændelse, og om der er behov for yderligere forebyggende tiltag for at sikre spillerens helbred på lang sigt. Indtil da holder resten af landsholdet fokus på de kommende kvalifikationskampe, mens Eriksen selv får tid til at komme sig helt efter den uventede afbrydelse





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