Christian Eriksen faldt om under Danmark-ekstra kamp mod Ukraine

I en følelsesladet landskamp i Odense under Europa EM 2024 mellem Danmark og Ukraine kollapsede Christian Eriksen, hvilket førte til en lang behandlingspause og kampens afbrydelse. Den danske stjerne blev bragt til hospital, men forlod selv ambulancen. Inden forud var der positive tegn fra det unge danske angreb med Rasmus Dorgu i spidsen. Ukraine leverede en stærket prestation med mange fans i tribunen. Næste kamp bliver et afgørende opgør mod Norge i Nations League med store implikationer for EM-kvalifikationen. Programmet dækker også andre nyheder fra fodboldverdenen.

Den danske fodboldlandsholdspiller Christian Eriksen faldt pludselig om under landskampen mod Ukraine i Odense, hvilket førte til en lang redningsindsats og en midlertidig afbrydelse af kampen.inden forud for denne urolige begivenhed havde Danmark præsteret overraskende godt i angrebet, særligt ved at se unge spillere som Rasmus Dorgu , som scored et stort mål tidligt i kampen, og andere unge kræfter der bragt energi og uforudsigelighed med.

Joachim Andersen så ud til at kæmpe i nogle dueller, og måtte forlade banen pga en skade. Efter Eriksens fald blev der foldet hænder og håbet på det bedste, og efter 20 minutters behandling kunne han rejse sig og blive alphamæssigt bragt til en ambulance. Det hele afspejlede en betydningsløs sommerkamp, hvor Ukraine spillede med stort hjerte, men ikke helt den nødvendige kvalitet, mens Danmark viste sig sårbar defensivt.

Den store tilhængerfraktion var en blanding af danske og ukrainske fans, sidstnævnte stærkt repræsenteret på grund af den nuværende krig i deres hjemland. For Danmark bliver den næste kamp et vigtigt opgør mod Norge i Nations League, med存储 seed til EM-kvalifikationen på spil. Programmet inkluderede også segmentter om Patrick Mortensens skifte til Brøndby, Kasper Schmeichels karriere, transferrygter, og Arne Slots fyring, samt en gennemgang af nye fodboldregler. Vært var Lasse Vøge medværter Emil Berggreen og Jannick Liburd. Producent Frederik Riis-Jacobsen, ansvarlig Niels Philip Kjeldsen





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