Christensen i landsholdspuljen: Tvunget udgang endte med come-back

Andreas Christensen er alligevel med i den danske landsholdstrupp til søndagens testkamp mod Ukraine, efter oprindeligt at være blevet fjernet på grund af skader og aftaler med FC Barcelona. Landstræner Brian Riemer forklarer beslutningen.

Andreas Christensen blev oprindeligt taget ud af den danske landsholdstrup efter den første kamp mod DR Congo, da der var en aftale med hans klub, FC Barcelona, om at han kun skulle spille den ene kamp på grund af en langvarig knæskade .

Dog viste hans fysiske tilstand sig at være så god, at både den medicinske sektion og trænerpersonalet efterfølgende aftalte med Barcelona, at han også kunne deltage i den anden testkamp mod Ukraine. Landstræner Brian Riemer bekræftede på et pressemøde lørdag, at Christensen er blevet beholdt i lejren og er klar til at spille søndag.

Han understregede, at Christensen er en central spiller for fremtiden, og at de vil være forsigtige med hans belastning, så han ikke vil starte på fulde 90 minutter. Christensen, der er 30 år gammel, har haft en knæskade i omkring et halvt år og var først tilbage i træning i slutningen af april, hvorefter han fik nogle få kampe til sidst i sæsonen hos Barcelona.

Ændringerne i truppen kom efter at DBU oprindeligt annoncerede, at både Christensen og Mathias Jensen var blevet fjernet fra truppen forud for Odense-kampen





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