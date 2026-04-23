Chokpriser på tomater i Meny udløser debat: Er 100 kroner for et halvt kilo for meget?

En kunde fandt tomater til 99,95 kroner for et halvt kilo i Meny, hvilket har skabt stor debat på sociale medier. Prisstigningen på tomater og agurker er markant, og eksperter peger på stigende energipriser og geopolitiske spændinger som årsager.

En kunde i Meny på Jægersborg Allé i Charlottenlund blev overrasket over at finde tomater til en pris af 99,95 kroner for et halvt kilo.

Denne pris har vakt stor debat på sociale medier, hvor mange finder den uforholdsmæssigt høj. Eksperter forklarer, at reaktionen er typisk dansk, da tomater traditionelt opfattes som en billig vare. Selvom der findes dyrere luksusvarer som kød og vin, er tomater en basishandlevarer, og en pris på 100 kroner virker derfor absurd for mange. Debatten understreger den danske forbrugers stærke fokus på pris, og hvordan selv en enkelt vare kan blive et symbol på stigende priser generelt.

Ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks er priserne på tomater og agurker steget markant i det seneste år, mens andre fødevarer er faldet i pris. Tomat- og agurkpriserne er steget med 8,23 procent på bare et år. Stigende energipriser spiller en stor rolle, da tomater og agurker ofte dyrkes i opvarmede drivhuse, hvilket gør dem mere sårbare over for prisstigninger. Den geopolitiske situation, herunder konflikten mellem Iran, Israel og USA, samt et ustabilt oliemarked, bidrager også til prisstigningerne.

Meny understreger, at de har et bredt sortiment af tomater til forskellige priser, og at den pågældende variant har været populær i butikken i ti år med et ugentligt salg på 120 bakker. Meny forklarer, at den høje pris afspejler de øgede produktionsomkostninger, herunder håndplukning og særlig dyrkningsmetode. Kommerciel direktør Kristine Pilgaard forsikrer, at tomaterne er dyrket med særlig omhu. Realitystjernen Gustav Salinas har tidligere kaldt de høje priser 'groteske'.

Debatten illustrerer den danske forbrugers følsomhed over for prisstigninger på basale fødevarer og den generelle opfattelse af, hvad der er en rimelig pris for en vare. Situationen viser også, hvordan eksterne faktorer som energipriser og geopolitiske spændinger kan påvirke priserne på dagligvarer og skabe debat blandt forbrugerne. Det er vigtigt at bemærke, at selvom prisen er høj, er der stadig et marked for disse tomater, hvilket indikerer, at nogle forbrugere er villige til at betale for kvalitet og særlige dyrkningsmetoder





