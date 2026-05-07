Chokerende hundeangreb i Herning: Lille Shih Tzu overfaldet i hundeskov

En hundeejer fra Herning fortæller om det traumatiske øjeblik, hvor hendes lille hund, Carmen, blev angrebet af en større hund i Knudmose Hundeskov, og hun opfordrer nu til større ansvar blandt hundeejere.

For Else Tornøe Mortensen har besøgene i Knudmose Hundeskov i Herning altid været et højdepunkt i hverdagen. I hele 15 år har hun benyttet sig af dette rekreative område, hvor hun kunne lade sin hund udfolde sig i naturen og nyde det frie miljø.

Men denne lange tradition af tryghed og glæde blev brat afbrudt tirsdag, da en dramatisk hændelse fandt sted, som har efterladt hende både rystet og dybt bekymret for fremtiden. Hendes lille Shih Tzu, Carmen, blev pludselig mål for et aggressivt angreb fra en betydeligt større hund, hvilket skabte en situation præget af kaos og intens frygt. Ifølge Else skete angrebet med en voldsom hastighed; den store hund fløj nærmest direkte hen over Carmen og bed hende.

Oplevelsen var så traumatisk, at Else beskriver sig selv som værende fuldstændig rystet og samtidig fyldt med en intens vrede over situationens gang og manglen på kontrol. Situationen blev yderligere forværret af, at ejeren til den store hund tilsyneladende ikke havde kontrol over sit dyr i det kritiske øjeblik. Else observerede med afmagt, hvordan ejeren forsøgte at kalde hunden tilbage, men uden held, da dyret var i en tilstand af aggression og ikke reagerede på kommandoer.

Det var først, da ejeren fysisk formåede at få fat i hundens halsbånd, at angrebet stoppede, og Carmen kunne reddes fra en potentielt langt værre skæbne. Selvom Carmen heldigvis slap fra episoden uden alvorlige fysiske skader, er de psykiske eftervirkninger for Else Tornøe Mortensen massive. Hun indrømmer nu, at hun er i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet tør vende tilbage til hundeskoven.

Tanken om, at den store hund kunne have dræbt Carmen, hjemsøger hende, og følelsen af utryghed har overskygget de mange års positive oplevelser i det ellers fredelige område. For at advare andre hundeejere og skabe opmærksomhed omkring problemet, valgte Else at dele sin oplevelse på det sociale medie Facebook. Her mødte hun hurtigt genklang hos andre brugere, og det viste sig, at hun ikke var den eneste, der havde oplevet utryghed i Knudmose Hundeskov.

Flere andre hundeejere berettede om lignende hændelser, hvilket tyder på, at der kan være et generelt problem med manglende kontrol over hunde i området, eller at visse hunde ikke trives i det frie miljø. Else understreger, at hendes formål med at dele historien ikke blot er at ventilere sin frustration, men primært at advare ejere af små hunde, der er særligt sårbare over for sådanne angreb.

Samtidig sender hun en klar opfordring til alle hundeejere om at tage ansvar og holde deres hunde i snor, hvis de ikke er hundrede procent sikre på, at hunden reagerer på kommandoer og ikke udviser aggressiv adfærd over for andre dyr. Denne hændelse har også ført til, at Else Tornøe Mortensen har rettet henvendelse til Herning Kommune.

Hun ønsker at få afklaret, om der findes tilstrækkelig skiltning i hundeskoven, som informerer ejerne om deres ansvar, specifikt i forhold til at bruge snor, når kontrollen over hunden mangler. Ifølge Else er det afgørende, at reglerne er tydelige for alle, så man kan undgå lignende traumatiske oplevelser i fremtiden. Selvom hun håber på en administrativ løsning og bedre oplysning gennem skilte, er hun ikke bange for at gå skridtet videre, hvis sikkerheden ikke bliver forbedret.

Hun har erklæret, at hvis Carmen eller andre hunde bliver angrebet igen, vil hun ikke tøve med at kontakte politiet, da hun mener, at sådanne hændelser bør behandles som alvorlige sager, hvor lovgivningen om hundeloven skal håndhæves strengt for at beskytte både dyr og mennesker





