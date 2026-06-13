Chinamaxxing og Rongchangs gåsefest: Sådan påvirker digitale influencers Kinas turist- og madscene

En amerikansk influencer gør Rongchangs braiserede gås til en nationel sensation, mens den nye sociale mediebevægelse Chinamaxxing får både kinesiske og udenlandske brugere til at omfavne kinesisk kultur, mad og livsstil.

Kinesiske turister strømmer til Den Kinesiske Mur, mens en ny bølge af interesse for kinesisk kultur og rejser spredes på sociale medier under betegnelsen Chinamaxxing .

Denne bevægelse, der kombinerer den traditionelle fascination af Kina med moderne digitale platforme, har fået både indenlandske og udenlandske brugere til at dele oplevelser, mad og livsstil fra Kina i en hastigt voksende strøm af indhold. En særlig bemærkelsesværdig episode udspillede sig i den sydvestlige provins hvor den historiske ret Rongchang-braiseret gås har haft en lang tradition siden Qing‑dynastiet.

For et år siden blev retten catapultet ind i et nationalt rampelys, da en amerikansk influencer blev filmet mens han tog en kraftig bid af den sprøde, karamelfarvede gås. Videoen gik viralt på både kinesiske og vestlige platforme, og den efterfølgende reaktion var en eksplosiv stigning i besøgende til de lokale Gåserestauranter. Turiststrømmen, der tidligere primært bestod af lokale beboere, blev pludselig suppleret af et stort antal udenlandske gæster, som var nysgerrige på den autentiske smag og den kulturelle baghistorie.

Den økonomiske indvirkning var overraskende kraftig. Restauranterne i Rongchang oplevede en markant stigning i omsætning, og de omkringliggende butikker og overnatningsfaciliteter mærkede også en positiv effekt. Økonomer i regionen fremhævede, at den uventede opblomstring skyldtes den personlige anbefaling fra en enkelt udenlandsk influencer, hvilket understreger den stigende magt som digitale meningsdannere besidder i nutidens globale marked.

Begivenheden har også kastet lys over, hvordan vestlige sociale medier nu har en egen niche, der kaldes Chinamaxxing, hvor brugere, særligt i den amerikanske Generation Z, omfavner kinesiske vaner på en legende måde. Det kan dreje sig om så simple handlinger som at drikke varmt vand, at bære hjemmesko indendørs eller endda at eksperimentere med kinesisk urtemedicin og traditionelt øl.

Nogle influencere har taget denne fascination et skridt videre ved at integrere mere markante elementer af kinesisk kultur i deres indhold. De kan ses på deres kanaler, hvor de nyder Zhongnanhai‑cigaretter, en populær kinesisk mærkevare, eller hvor de dokumenterer rejser gennem landets mest futuristiske skylines, fra Shanghai til Shenzhen. Disse videoklip og billeder fungerer både som underholdning og som en form for kulturel udveksling, som tiltrækker et bredt publikum på tværs af grænser.

Samtidig har den kulturelle udveksling udløst en debat om autenticitet og kulturappropriation, men den overordnede tone er præget af nysgerrighed og en vilje til at udforske et land med en rig historisk arv og en hastigt moderniserende fremtid. Det er tydeligt, at Chinamaxxing fortsat vil påvirke både turisme- og forbrugsmønstre, og at digitale platforme vil spille en central rolle i at forme den globale opfattelse af kinesisk kultur i de kommende år





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