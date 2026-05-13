Charter for kortere skoledage fra 2024; lærere dygtiggør sig

På Hurup Skole i Sydthy har eleverne det seneste års tid skullet vænne sig til en ny hverdag, hvor en skoledag nu er blevet mere forkortet. Derudover arbejder eleverne mere med fordybelse i undervisningen med de korte moduler på 45 minutter erstattet af moduler på 2,5 time med det samme fag. Den nye model for skoledagen er dog blevet modtaget mere blandet hos eleverne på Hurup Skole, og der er indsat pauser og bevægelse i løbet af de 2,5 time, som et modul kan vare.

På Hurup Skole i Sydthy har eleverne det seneste års tid skullet vænne sig til en ny hverdag. Inden sommerferien kunne en skoledag sagtens vare til klokken 15, men nu har alle elever senest fri klokken 13.30 og flere dage endnu tidligere.

Den kortere skoledag udspringer af en regeringsaftale fra 2024, hvor hensigten var at give mere lokal frihed til skolerne ved at afskaffe en række krav. Af skolelederen Per Munksgaard Olesen er den nye måde at anskue skoledagen på meget begejstret. Derudover arbejder eleverne mere med fordybelse i undervisningen, med de korte moduler på 45 minutter erstattet af moduler på 2,5 time med det samme fag.

Den nye model for skoledagen er dog blevet modtaget mere blandet hos eleverne på Hurup Skole. Den korte skoledag er dog blevet en stor succes, men eleverne har været mere forbeholdende over for de lange moduler på 2,5 time





