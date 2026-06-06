Chanel: Vækst og luksus i Biarritz

Chanel er ikke længere kun klassisk luksus; det er nu det mest hypede og hurtigst voksende modebrand med en omsætning på 124 mia. kr. I Biarritz oplever man mærkets ekstraordinære service og opmærksomhed på detaljer fra ankomsten på lufthavnen til en velkomst i luxusvillaer.

Chanel har altid været et ikon inden for klassisk luksus, men i dag er det også det mest omtalte og hurtigst voksende modebrand i verden med en omsætning , der netop er steget til 124 mia. kr.

For at få et indblik i sucesset rejste vi til Biarritz for at møde en af Chanels øverste ledere og forstå hemmeligheden bag den fortsatte vækst. Allerede ved bagagebåndet i Biarritz' lufthavn mærker man mærkets tilstedeværelse. Tre unge mænd i helt sort udstyret - kun afbrudt af den ikoniske hvide kameliablomst på brystet - står klar til at hjælpe. De tilbyder assistance til en gruppe fire engelsksprogede kvinder, som alle er klædt i Chanel fra top til tå.

Selv tøvet som en lys denim med to agentielle c'er på, er et tydeligt eksempel på, hvordan mærket trænger ind i hver en del af garderoben. Gruppen bliver bragt væk i en af de omkring 300 dybt sorte Mercedes-elbiler med chauffør, der er sat ind i byen. De køres til deres hotelværelser, hvor en buket lyserøde pæoner og en dåse vaniljeduftende macarons fra den lokale Maison Adam venter, sammen med et velkomstkort signeret af Chanels president of fashion, Bruno Pavlovsky





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