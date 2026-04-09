CEPOS-analyse: Mette Frederiksens regeringer halter bagud på beskæftigelsesfronten

En ny analyse fra CEPOS viser, at Mette Frederiksens regeringer ikke har bidraget i nævneværdig grad til den positive udvikling i beskæftigelsen. Tidligere reformer og gode økonomiske konjunkturer har haft størst betydning, mens væksten i den offentlige sektor har opsuget en stor del af fremgangen.

Mette Frederiksen s regeringer har haft en mærkbar indflydelse på den danske økonomi, men ifølge en ny analyse fra CEPOS er det ikke nødvendigvis i den retning, man kunne forvente. Mens der har været en markant stigning i beskæftigelse n siden 2019, er det i høj grad tidligere reformer og gunstige økonomiske konjunkturer, der har drevet denne udvikling.

Analysen peger på, at Mette Frederiksens regeringer har bidraget med et mindre bidrag til den samlede beskæftigelsesfremgang, og at denne fremgang i vid udstrækning er blevet opsuget af den offentlige sektor. Cheføkonom i CEPOS, Mia Amalie Holstein, fremhæver, at den private beskæftigelse faktisk har oplevet en tilbagegang, når man tager højde for væksten i den offentlige sektor, hvilket potentielt kan svække dansk økonomi på længere sigt. Analysen giver anledning til at sætte spørgsmålstegn ved effektiviteten af de seneste regeringers politikker og deres evne til at stimulere den private beskæftigelse. \Den konkrete analyse viser, at den private beskæftigelse er steget med omkring 230.000 personer siden 2019, hvilket svarer til ca. 186.000 fuldtidspersoner. Denne udvikling er dog ikke udelukkende et resultat af regeringens politik. Gode internationale forhold og en høj økonomisk aktivitet har også spillet en væsentlig rolle. Ser man på den strukturelle beskæftigelsesfremgang, der er skabt via politiske reformer, viser analysen et mere nuanceret billede. Reformer gennemført under tidligere regeringer har i perioden 2019-2025 øget arbejdsudbuddet med omkring 90.000 fuldtidspersoner. Til sammenligning har reformer under Mette Frederiksens regeringer kun øget arbejdsudbuddet med cirka 34.000 fuldtidspersoner. Under Mette Frederiksens første regering lykkedes det at øge beskæftigelsen med 1.400 fuldtidspersoner. For den seneste regering var målet at øge beskæftigelsen med 45.000 fuldtidspersoner, men det er kun lykkedes at gennemføre reformer for knap 33.000 fuldtidspersoner. Den offentlige beskæftigelse er vokset med 47.000 fuldtidspersoner i perioden, hvilket reelt har resulteret i, at der er blevet 12.000 færre hænder til rådighed for den private sektor. De største bidrag til beskæftigelsen i dag stammer fra reformer vedtaget under tidligere regeringer, herunder tilbagetrækningsreformerne fra 2006 og 2011. Analysen understreger vigtigheden af at vurdere regeringens indsats i et bredere perspektiv og tage højde for både interne og eksterne faktorer. \Resultaterne af analysen rejser vigtige spørgsmål om, hvordan den nuværende regerings politikker påvirker den danske økonomi. Ifølge CEPOS-analysen er det ikke Mette Frederiksens regeringer, der har været de primære drivkræfter bag den positive udvikling i beskæftigelsen. Tværtimod er det tidligere reformer og generelt gode økonomiske tider, der har haft størst betydning. Den offentlige sektors vækst har yderligere minimeret effekten af de politiske tiltag, da den har opsuget en stor del af den generelle beskæftigelsesfremgang. Dette har resulteret i et fald i antallet af hænder til rådighed for den private sektor, hvilket kan have negative konsekvenser for den fremtidige økonomiske vækst. Analysen fra CEPOS giver derfor anledning til en kritisk evaluering af regeringens økonomiske politik og opfordrer til en diskussion om, hvordan man bedst muligt kan fremme den private beskæftigelse og sikre en bæredygtig økonomisk udvikling i Danmark. Fokus bør rettes mod at identificere de mest effektive reformer og politiske tiltag, der kan skabe en positiv forandring for den danske økonomi i fremtiden. Det er afgørende at forstå de langsigtede konsekvenser af de forskellige politiske beslutninger og at tilpasse strategierne for at imødekomme de skiftende økonomiske forhold og sikre en robust og velstående fremtid for Danmark





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

