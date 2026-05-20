Cecilie Liv Hansens Samlever Stands Tiltalt for Besiddelse af Euforiserende stoffer

Cecilie Liv Hansens samlever står tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer, efter have besistet 121,05 gram hash, 46,66 gram skunk, 15 poser cannabisvingummi og 4,63 gram psykedeliske svampe i Kolding. Tilmed er han tiltalt for at have besiddet 5365,50 kroner under omstændigheder, som anklagemyndigheden ikke er i stand til at påvise, men som man anser for at stamme fra salg af hash.

8. juni går der retter sig mod Cecilie Liv Hansens samlever i Kolding, der siden valget er blevet løsgænger .

Løsgænger i Folketinget

Cecilie Liv Hansens samlever står tiltalt for at have besiddet euforiserende stoffer.



Tiltalen lyder på besiddelse af 121,05 gram hash, 46,66 gram skunk, 15 poser cannabisvingummi og 4,63 gram psykedeliske svampe i Kolding i december sidste år.

Derudover er han tiltalt for at have besiddet 5365,50 kroner, der ifølge anklagemyndighedens opfattelse stammede fra salg af hash.

Hans advokat har ingen kommentarer til sagen og oplyser altså ikke, hvordan han forholder sig til tiltalen.

Sagen skal behandles i Retten i Kolding 8. juni.



Retten har afsat en enkelt time til behandling af sagen.

Cecilie Liv Hansen blev ved folketingsvalget i marts valgt for Liberal Alliance.

Men blot fire dage efter valget blev hun ekskluderet fra partiet.

Baggrunden for eksklusionen var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer.



Hun er siden blevet løsgænger i Folketinget.

Forinden var hun blevet valgt til både regionsrådet i Region Syddanmark og til byrådet i Kolding





