Carrageenan i is - Hvor stort er sundhedsrisikoen egentlig?

Ekspertprofessor drøfter, om carrageenan i kommercielle isser udgør en reel sundhedsfare, og understreger at mængden af sukker og fedt er den vigtigste faktor. Tips til at lave hjemmelavet is og holde portionsstørrelsen i skak medtages.

Din yndlingsis er ofte en sammensætning af mange forskellige ingredienser, hvoraf flere er svære at identificere for den almindelige forbruger. Det får mange til at spørge, om de skjulte tilsætningsstoffer har nogen reelle konsekvenser for vores helbred.

På markedet findes både den klassiske magnum‑is, der kun indeholder chokolade og fløde, og den mere eksotiske københavnerstang, som bygger på en kombination af ananas og vanilje. Begge produkter indeholder dog en lang række tilsætningsmidler, som de fleste blot ser som en del af den færdige smagsoplevelse. Når man dykker ned i de kemiske komponenter, som giver isen sin karakteristiske konsistens og holdbarhed, afsløres der forskelle i, hvordan de enkelte stoffer påvirker kroppen.

Et af de mest omdiskuterede stoffer er carrageenan, et sukkermolekyle udvundet fra røde alger, der bruges til at give isen en silkeblød tekstur. På sociale medier har flere sundhedsprofiler kritiseret carrageenan for at kunne irritere tarmlinjen og forstyrre tarmfloraen, hvilket i sidste ende kan føre til fordøjelsesgener.

Kritikere peger på studier, hvor dyreforsøg har vist en sammenhæng mellem højt indtag af carrageenan og betændelsestilstande i tarmen, men de fleste af disse eksperimenter er foretaget i doser, der langt overstiger den mængde, man typisk indtager gennem en portion is. Lars Ove Dragsted, professor i ernæring og sundhed ved Københavns Universitet, har i en samtale med TV 2 Kosmopol forsøgt at sætte stoffet i perspektiv.

Dragsted understreger, at carrageenan er et naturligt produkt, som har været anvendt i fødevareproduktion i århundreder, og at den videnskabelige dokumentation for alvorlige sundhedsrisici er begrænset og ofte baseret på meget høje eksponeringsniveauer.

"Den negative effekt af carrageenan er kun påvist i meget høje doser, som langt overstiger det, man typisk får fra en portion is," siger han. Ifølge professoren er den største sundhedsmæssige trussel ved is stadig den samlede mængde sukker og fedt, som indtages, uanset om produktet indeholder carrageenan eller ej. Han anbefaler i stedet, at forbrugerne fokuserer på portionsstørrelsen og hyppigheden af isforbruget, snarere end at bekymre sig om hver enkelt tilsætningsstof.

For dem, der ønsker at undgå usikre ingredienser helt, kan hjemmelavet is være et attraktivt alternativ. Ved selv at lave flødeis kan man kontrollere både fedtindholdet og bruge kun de ingredienser, man selv godkender. Selvom brugen af fuldfed piskefløde betyder, at fedtindholdet stadig er højt, giver hjemmelavningen mulighed for at justere sukkermængden og eventuelt eksperimentere med naturlige fortykningsmidler, der ikke er omdiskuterede. Dragsted påpeger dog, at selv hjemmelavet is kan indeholde store mængder kalorier, så moderation er nøglen.

"Hav i stedet fokus på mængden af is, du spiser, uanset om der er tilsætningsstoffer eller ej. Det er det vigtigste parameter, for du får en masse sukker og fedt, og det er jo ikke godt for din kost," konkluderer han. Samtidig opfordrer eksperten til, at forbrugerne ser på deres samlede kostvaner og tænker på sunde alternativer som frugt, nødder og yoghurt, når de vil forkæle sig selv med en kold eftermiddagssnack





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Carrageenan Is Tilsætningsstoffer Ernæring Portionsstørrelse

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