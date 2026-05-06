Carlsberg navigerer i det geopolitiske Game of Thrones

Jacob Aarup-Andersen beskriver den globale forretningsverden som et geopolitisk Game of Thrones og forklarer Carlsbergs massive investering i Ukraine midt i krigen.

Jacob Aarup-Andersen , den øverste direktør for Carlsberg , har i et interview med Deadline leveret en skarp og usædvanlig analyse af den moderne forretningsverden. Han beskriver den nuværende globale situation som ét langt stød, hvilket indikerer en tilstand af konstant chok og hurtige omstillinger.

For at illustrere den kompleksitet og brutalitet, der præger det internationale politiske landskab, trækker han en parallel til streamingtjenesternes populære serie Game of Thrones. I denne sammenligning ses verden ikke længere som et stabilt marked, men som en arena for magtkampe, hvor alliancer skifter, og hvor uforudsigeligheden er den eneste konstant. De geopolitiske tektoniske plader bevæger sig, forklarer han, hvilket skaber en grundlæggende usikkerhed for enhver virksomhedsleder.

Det betyder i praksis, at strategier, der fungerede i går, kan være forældede i morgen, og at man skal være forberedt på, at spillepladen ændrer sig fra den ene dag til den næste. Midt i denne turbulente tid har Carlsberg truffet en beslutning, der for mange kan virke kontraintuitiv eller ligefrem risikabel.

Virksomheden er i gang med at investere hele 750 millioner kroner i udvidelser af deres bryggeri i Ukraine, på trods af at landet fortsat er hærget af krig og bomber. For Jacob Aarup-Andersen handler denne massive investering om mere end blot kortsigtet økonomisk vinding, selvom han anerkender, at Ukraine er et lovende marked med et stort potentiale for fremtidig vækst. Der er tale om en strategisk beslutning, der balancerer mellem kommerciel logik og værdimæssige overvejelser.

Ved at opretholde og udbygge deres tilstedeværelse i Ukraine sender Carlsberg et signal om støtte til det ukrainske folk og landets genopbygning. Det er en måde at gøre det rette på et menneskeligt og etisk plan, samtidig med at man positionerer sig stærkt til den dag, hvor freden atter indfinder sig. Spørgsmålet er dog, om man overhovedet kan navigere i dette geopolitiske Game of Thrones uden selv at blive en brik i spillet eller en aktiv deltager i kampen.

Når store multinationale selskaber som Carlsberg træder ind i politisk betændte områder, ophører de med blot at være leverandører af varer og bliver i stedet aktører, der tager stilling. Denne udvikling markerer et skifte i måden, virksomheder opererer på globalt. Hvor man tidligere kunne nøjes med at fokusere på profit og effektivitet, kræver den nuværende verden, at ledere har en dyb forståelse for international politik og er villige til at løbe risici, der rækker ud over det finansielle regneark.

Det handler om at kunne læse de politiske strømninger og turde handle, selv når usikkerheden er på sit højeste. Den globale uro har medført, at virksomhedsledere i dag skal besidde kompetencer, der minder mere om diplomati end om traditionel ledelse. Den konstante forandring kræver en ekstrem grad af fleksibilitet og en evne til at tænke i scenarier, der tidligere ville være blevet afvist som utopiske eller dystopiske.

For Carlsberg betyder det, at man ikke kan læne sig op ad gamle modeller for vækst. I stedet må man bygge en organisation, der er robust nok til at modstå pludselige chok, men samtidig smidig nok til at gribe mulighederne, når de opstår midt i kaosset. Investeringen i Ukraine står som et monument over denne nye tilgang, hvor mod og strategisk fremsynethed går hånd i hånd.

Det er en erkendelse af, at verden er blevet et mere farligt sted, men også at der findes muligheder for dem, der tør navigere i stormen





