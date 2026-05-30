Canadier erkender at have solgt gift til selvmord

Kenneth Law har erkendt sig skyldig i at sælge gift til selvmord via online-fora. Sagen involverer 79 dødsfald i Storbritannien og har skabt vrede blandt ofrenes familier.

En 60-årig canadisk mand, Kenneth Law , har fredag erkendt sig skyldig i at have solgt gift til mennesker i 40 lande, som brugte stoffet til at begå selvmord.

Gennem online-fora kom Law i kontakt med sårbare personer, som han solgte pakker med natriumnitrit til - et stof, der i høje doser kan være dødeligt. Sagen har rystet familier verden over, og flere forældre til unge mænd, der angiveligt købte giften og tog deres eget liv, har udtalt sig om deres sorg og vrede. Undercover-arbejde udført af en journalist fra avisen Times afslørede, hvordan Law rådgav kunder i at tage deres eget liv.

Journalisten udgav sig for at være kunde og blev guidet af Law til, hvordan han 'bedst kunne sikre død' ved brug af giften. Canadieren blev anholdt i maj 2023 efter en koordineret international efterforskning, der involverede politi fra adskillige lande. Myndighederne mener, at hele 79 dødsfald i Storbritannien alene kan kædes til hans gift, og britiske familier er forargede over, at han ikke bliver stillet for en britisk domstol.

Et af ofrene var den 22-årige Thomas Parfett, som modtog gift fra Law og brugte den med døden til følge. Hans far, David Parfett, udtaler til BBC: 'Jeg ville have foretrukket, at Kenneth Law blev retsforfulgt her i Storbritannien.

' Sagen rejser spørgsmål om regulering af online salg af farlige stoffer og ansvaret hos tech-platforme, der muliggør sådanne transaktioner. Kenneth Law nægtede sig oprindeligt skyldig, men ændrede sin erklæring, og han risikerer nu en lang fængselsstraf. Retsforhandlingerne fortsætter, og der forventes en strafudmåling i løbet af de kommende måneder





