Canadas udelukkelse af VM-stjernen står ved magt

Thomas Partey, anføreren af Ghanas VM-hold, er blevet udelukket fra Canada, hvor holdet skal spille VM. Det skyldes, at han har fem sigtelser for voldtægt og en anklage om seksuelt overgreb hængende over hovedet. Han nægter sig skyldig, men retssagen er udskudt til 2027.

Canada s udelukkelse af VM-stjernen står ved magt, og i visum-ansøgningen kunne man finde en lodret løgn. I forsøget på at få visum til Canada , hvor Ghana åbner sit VM, gik holdets anfører Thomas Partey til yderligheder, men blev alligevel afsløret.

Han har fem sigtelser for voldtægt og en anklage om seksuelt overgreb hængende over hovedet, og alligevel fortalte han de canadiske myndigheder, at han aldrig var blevet arresteret eller sigtet for en forbrydelse. Det skriver Retten i Canada fortalte, at det i henhold til indrejsereglerne 'er tilstrækkeligt at have rimelig grund til at tro, at en lovovertrædelse er begået', og at en domfældelse ikke er påkrævet for at afvise ansøgeren.

Fodboldstjernen nægter sig sig godt nok skyldig i alle forhold, men retssagen kan han ikke undgå - den er dog udskudt til starten af 2027. Med udelukkelsen fra Canada misser anføreren VM-kampen i gruppe L mod Panama, men han kan dog spille de næste to opgør i USA. Den ene er mod England, hvor de påståede voldtægter skulle have fundet sted, og der har det engelske fodboldforbund lagt hovedet i blød for at finde ud af, hvordan de håndterer det.

Hvis Ghana går videre fra gruppespillet, kan de komme til at spille en kamp mere i Canada - og så fortsætter visumproblemer for Thomas Partey





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Thomas Partey Ghana VM Canada Voldtægt

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