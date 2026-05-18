Canada,Nicolaj Henriksen

Jde dansk ishockeylandshold kunne stadig komme i udvildingen til næste runde. Svendborgsdrileren Nicolaj Henriksen leverede en god indsats

Canada skulle bruge 40 minutter på at knække koden mod Danmark og en velspillende Nicolaj Henriksen . Det lykkedes ikke det danske ishockeylandshold at gentage sidste års sensationssejr over Canada ved VM.

Men selv om Danmark tabte 1-5, leverede holdet længe en opløftende indsats og holdt canadierne fra scoring i mere end 40 minutter, inden den blændende VM-debutant Nicolaj Henriksen endelig måtte give fortabt i målet. Henriksen havde fået tjansen i buret som afløser for Mads Søgaard og anbefalede sig til flere opgaver i turneringen. Canadierne slog før kampen fast, at de ikke ville lade sig overliste igen.

Det skete heller ikke, men i to perioder formede kampen sig som en slags kopi af sidste års kvartfinale. Første periode var ren overlevelse, men i anden periode kom danskerne langt bedre med og skabte mindst en håndfuld farlige situationer omkring det canadiske mål. Og i centrum for det hele stod en målmand, der tidligt blev skudt varm og så mere og mere selvsikker ud, som minutterne gik.

Men hvor det sidste år var førstemålmand Frederik Dichow, var det denne gang VM-novicen Nicolaj Henriksen, der i to perioder leverede små mirakler. Mod nogle af verdens bedste forwards stod den rutinerede Esbjerg-keeper lige så stoisk roligt, som han gjorde mod Norge og Ungarn i optakten til VM. Det havde han godt midtvejs i kampen, da det danske trænerteam fik medhold i en protest for offside, da Macklin Celebrini troede, at han havde bragt Canada foran.

Her blev danskerne fanget i egen zone, hvor Celebrini og Sidney Crosby spillede forsvaret tyndt, og så var det en smal sag for Parker Wotherspoon at bringe storfavoritterne foran. Landstræner Mikael Gath havde inden kampen møbleret en del om på sit hold og fik på den måde ny dynamik i sine kæder.

Oliver Kjær var et frisk pust i en lidt mere offensiv rolle end i de første kampe, og de danske spillere fandt sig tydeligvis bedre tilfreds med en lidt mere afventende taktik end mod svenskerne. Men det holdt altså kun to tredjedele af vejen, og det blev heller ikke til et vildt comeback som i Boxen. Da der først blev skudt hul på det danske bolværk, ramlede det godt og grundigt, fordi holdet pludselig blottede sig i en vild satsning.

Gabriel Vilardi og Denton Mateychuk øgede til 3-0, inden der var spillet fire minutter af perioden, og derfra handlede det mest om at slippe fra isen uden for store nederlagscifre. Matchvinderen fra sidste år, Nick Olesen, reducerede ti minutter før tid, men Ryan O'Reilly slog omgående tilbage, og i sidste minut øgede Parker Wotherspoon til slutresultatet. Danmark er nu noteret for tre nederlag i lige så mange kampe ved VM.

Men man har også overstået de hårdeste modstandere, og intet er tabt endnu i kampen om en plads i kvartfinalen. Spillerne har nu to dage til at komme sig og gøre sig klar til mødet med Slovakiet, som ligner en direkte konkurrent i kampen om avancement fra gruppen





