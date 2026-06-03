Bygningsarbejdere stiller krav til Novo Nordisk om adgang til byggepladser og kædeansvar

Københavnske bygningsarbejdere kræver, at Novo Nordisk giver fagforeninger adgang til byggepladser, sikrer overenskomstdækning og indfører kædeansvar for at bekæmpe social dumping.

Københavnske bygningsarbejdere er godt og grundigt trætte af Novo Nordisk , der har gang i flere store byggerier i Danmark, som beskæftiger tusindvis af bygningsarbejdere. Desværre ser vi gang på gang massive problemer med underbetaling, dårligt arbejdsmiljø, horrible arbejdstider, udskiftning af fastansatte med vikarer og pres på vores tillidsvalgte, siger Peter Christensen fra Murer og Murerarbejdsmændenes Faglige Klub København til Arbejderen.

Det bliver i praksis nærmest umuligt at kontrollere løn, arbejdstider og vilkår for dem, der arbejder der. Hvis Novo Nordisk har styr på forholdene, som de selv påstår, hvorfor må fagforeningerne så ikke komme ind på pladserne? Bodil Signe Wedele, der er med i Fagligt aktive Snedker/Tømrere København, supplerer: Den kontrol bliver endnu vigtigere, fordi vi ved, at byggepladserne vrimler med udenlandske firmaer og udenlandske bygningsarbejdere, som sjældent kender til regler og rettigheder på det danske arbejdsmarked.

Hvis Novo Nordisk har styr på forholdene, som de selv påstår, så forstår jeg faktisk ikke, hvorfor fagforeningerne ikke må komme ind på pladserne. De fagligt aktive bygningsarbejdere undrer sig også over den kontrast, der er mellem forholdene på Novos byggepladser og forholdene for de ansatte i produktionen. I produktionen er der mig bekendt gode forhold, gode lønninger, og de forskellige faggrupper har også tillidsvalgte.

Men det står i skærende kontrast til den linje, som Novo praktiserer for bygningsarbejderne, siger Bodil Signe Wedele. Utilfredsheden med Novo Nordisks ageren har stået på længe. Nu sætter bygningsarbejderne på tværs af fag foden ned og stiller en række krav til medicinalkoncernen: Novo Nordisk skal acceptere fagforeningernes tilstedeværelse på byggepladserne og sikre, at alle firmaer på deres byggepladser er dækket af en anerkendt overenskomst. Endelig skal Novo Nordisk indføre kædeansvar på alle deres byggepladser.

Med et kædeansvar får Novo Nordisk som hovedentreprenør ansvaret for og hæfter for eventuelle brud på overenskomster og aftaler, uanset om fejlen ligger hos en underentreprenør. Det er det bedste værn mod underbetaling og social dumping, forklarer Peter Christensen. Kædeansvar betyder, at hovedentreprenøren har ansvar for, at også underentreprenører (og underentreprenører til underentreprenører) overholder overenskomster, og at de ansatte har lovlig opholds- og arbejdstilladelse.

Det grundlæggende princip er, at hovedentreprenøren har ansvaret for og hæfter for eventuelle brud på overenskomster og aftaler, uanset om fejlen ligger hos en underentreprenør. Novo Nordisk har flere gange fået dårlig medieomtale på grund af forholdene på deres byggepladser, senest den 12. marts. Her protesterede 400-500 deltagere mod Novos brug af firmaer uden overenskomst. Den faglige aktion endte med, at et firma blev sendt på porten, og Novo Nordisk lovede at få styr på tingene.

En anden sag handlede om en gruppe latinamerikanske arbejdere, der var blevet bedt om at betale næsten en tredjedel af deres løn tilbage til arbejdsgiver, efter at de havde modtaget den. Derudover blev en underentreprenør på en Novo Nordisk-byggeplads i Kalundborg pålagt at betale en bod på 2,5 millioner kroner til Malerforbundet for systematisk underbetaling af udenlandske malervikarer.

Sagerne giver ridser i lakken hos en virksomhed, der ellers har nedskrevet et sæt etiske retningslinjer for, hvordan ansatte skal behandles og hvilke standarder for menneskerettigheder og arbejdsmiljø, der skal overholdes. Tredjepartsleverandører af arbejdskraft skal overholde alle gældende lovkrav og være behørigt godkendt eller certificeret af de relevante myndigheder i det land, hvor de opererer. Novo Nordisk forpligter sig til at forebygge, begrænse, afhjælpe og tage ansvar for negative menneskerettighedspåvirkninger i vores aktiviteter.

En anden ting undrer de to fagligt aktive bygningsarbejdere: At Novo Nordisk, der igen i år kunne præsentere rekordoverskud, ikke sørger for, at dem, der bygger, får en ordentlig løn. Overskuddet satte også ny rekord med over 100 milliarder kroner efter skat, hvilket er mere end en fordobling siden 2021. Novo Nordisk har da heller ingen problemer med at honorere aktionærerne med en udbetaling på 50,7 procent af overskuddet i udbytte, svarende til 53 milliarder kroner





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