Byfest i Jebjerg blev lukket klokken 23.45 efter uroligheder

Politiet blev tilkaldt til en byfest i Jebjerg, hvor der var meldinger om trusler med vold og forstyrrende adfærd. En 50-årig mand blev udsat for vold, og en anden mand havde et ildebefindende. Urolighederne endte med, at festen blev lukket klokken 23.45.

Byfester plejer at være forbundet med supergod stemning og glade mennesker, men det var ikke det, der mødte en patrulje, som blev sendt til byfest i Jebjerg.

Kort efter klokken 23 fik vi flere anmeldelser vedrørende mulig vold eller optræk til vold. Politiet sendte en patrulje ud til byfesten, som foregik i et stort festtelt på Søndervænget i Jebjerg nord for Skive. Da patruljen kom derud, vrimlede det med berusede og påvirkede borgere, og hurtigt blev patruljevognen omringet af folk, der ville fortælle om trusler med vold og forstyrrende adfærd.

Udsat for vold. hurtigt stod det klart, at en 50-årig mand fra Saltum, kort forinden var blevet udsat for vold. En ambulance blev tilkaldt, mens han var på vej ind i denne, var der nogen i publikum, der råbte, at én havde fået et ildebefindende inde i festteltet. Vores patrulje og redderne løb ind i festteltet, hvor de fik forevist en mand, der kort forinden havde optrådt på ‘slap line’ med udadreagerende adfærd.

Det var ham, der havde fået et ildebefindende. Uro fortsatte. Han fik det dog fint igen, men midt i det hele var der flere og flere personer, som blandede sig og greb forstyrrende ind i den politiopgave, politiet var blevet tilkaldt til. Det ender med, at vi lukker festen klokken 23.45 i samråd med arrangørerne.

Selv da vi lukkede festen, fortsatte uroen udenfor teltet. Der er endnu ikke sket sigtelser i sagen. Vi skal lige lande og finde ud af, hvad der op og ned i det her. Og så skal vi have en dialog med arrangørerne omkring rammerne for afholdelse af Jebjerg Byfest, hvor noget var stukket helt af





