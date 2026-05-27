Bureaukrati og usikre støtteordninger holder danske private solceller tilbage, siger tyske energispecialist

David Sätterman fra 1Komma5 kritiserer danske kommuners byggetilladelser og kortsigtede energipolitik som hovedårsager til, at Danmark halter bag Sverige og Tyskland i private solcelleinstallationer.

Danske Bank og Rambøll er sponsorer af Børsen Bæredygtig, så alle artikler på platformen er frit tilgængelige for læserne. I en tid hvor Tyskland og Sverige oplever et kraftigt opspring i antallet af private solcelleinstallationer, ligger Danmark betydeligt bagud.

Ifølge David Sätterman, nordisk direktør i den tyske energiteknologivirksomhed 1Komma5, er hovedårsagen et tungt bureaukrati, usikre støtteordninger og store forskelle mellem kommunerne. Mens hver sjette husstand i Sverige og Tyskland allerede har solceller på taget, er den danske udbygning primært koncentreret om erhvervs‑ og store anlægsprojekter.

Sætterman peger på, at mange kommuner stadig kræver byggetilladelse selv for en standardinstallationspakke, hvilket kan strække processen op på over 100 dage og skabe ekstra omkostninger, usikkerhed og unødig administration for private boligejere. 1Komma5, grundlagt i 2021, har på blot 23 måneder opnået en værdiansættelse på over en milliard euro og er i dag et unicorn‑firma med omkring 3.000 ansatte fordelt på syv lande. Virksomheden leverer komplette energisystemer - solceller, batterier, varmepumper og ladebokse - som kobles til deres virtuelle kraftværk, Heartbeat AI.

Platformen samler alle individuelle anlæg i et digitalt net, som automatisk styrer forbrug, lagring og køb eller salg af strøm ud fra aktuelle netpriser og belastning. I 2024 overtog 1Komma5 det danske solcelleselskab Viasol og fortsætter nu under eget navn, men den forventede vækst i Danmark holdes tilbage af manglende politisk konsistens. Eksempelvis blev elafgiften i år 2023 nedsat med en udløbsfrist på kun to år, hvilket gør det svært for både virksomheder og boligejere at foretage langsigtede investeringer.

Den hyppige ændring af regler og incitamenter giver kunderne en følelse af, at de spiller på et ustabilt felt, og mange tøver derfor med at investere i solceller eller batterier. Branchens danske repræsentant, Ida Ruge‑Andersen, chef for DI Teknik & Installation, er enig i, at de nuværende krav er en væsentlig hindring. Hun foreslår at fjerne byggetilladelsen for solceller på eksisterende tage og afskaffe de tekniske særkrav, så beslutningsprocessen bliver ensartet på tværs af kommunerne.

I Sverige blev byggetilladelsen fjernet allerede i 2019, hvilket ifølge Sätterman har givet markedet et enormt boost. Samtidig har Sverige indført et skattefradrag for private investeringer i varmepumper, hvilket har gjort deres energiplanlægning langt mere forudsigelig. På den danske side står Energinet i marts med en midlertidig pause for nye nettilslutninger, fordi elnettet nærmer sig sin kapacitetsgrænse, mens både virksomheder, batteriparker og datacentre venter på adgang.

Sætterman understreger, at udbygning af det centrale transmissionsnet kan tage 15‑25 år, og at kortsigtede, bureaukratiske løsninger derfor er uholdbare. For at Danmark kan genvinde sin position som et grønt foregangsland, er der brug for en national selvransagelse, standardiserede regler og stabile støtteordninger, så private husstande kan bidrage til den grønne omstilling uden at blive fastholdt af unødvendigt papirarbejde





