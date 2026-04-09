Bureaukrati-kritik: Fødevarestyrelsen reagerer på gårdmejerists klage over regler

En gårdejers bekymringer over bureaukrati i forbindelse med produktion af gedemælksoste får Fødevarestyrelsen til at reagere. Styrelsen erkender forskelle i fortolkningen af EU-regler og fokuserer på fødevaresikkerhed. Der arbejdes på regelforenkling.

Forleden dag trådte Tobias Christensen fra Nørgaards Geder i Videbæk frem med en frustration over det omfattende bureaukrati, han som lille gårdmejeri st oplever i forhold til andre EU-lande, for at få sine gedemælksoste på markedet. Hans budskab er klart: Det er problematisk, at vi frit kan importere oste fra andre lande, når disse lande ikke nødvendigvis producerer under de samme, strenge forhold, som vi håndhæver herhjemme i Danmark.

Dette fører til en ulige konkurrencesituation, hvor danske producenter føler sig hæmmet af unødvendige byrder og stramme reguleringer. Efter Tobias Christensens udmelding var både Carsten Bach fra Liberal Alliance og Venstres Trine Jepsen hurtigt ude med løfter om at arbejde for at nedbringe bureaukratiet og skabe mere lige vilkår for danske fødevareproducenter. De erkendte, at der er behov for handling for at sikre, at danske virksomheder ikke bliver unødigt belastet af administrative krav, der kan hæmme deres konkurrenceevne og vækstpotentiale. \Fødevarestyrelsen har nu reageret på kritikken fra Tobias Christensen, der oplever, at styrelsen fortolker EU's lovgivning mere strikst end eksempelvis Sverige. Charlotte Kølln, sektionsleder hos Fødevarestyrelsen, erkender, at EU-reglerne kan tolkes forskelligt, men understreger samtidig styrelsens fokus på fødevaresikkerhed. Hun udtaler: Jeg ved ikke, om vi fortolker reglerne mere bureaukratisk, men vi lægger stor vægt på fødevaresikkerheden. Hun pointerer, at det er virksomhedens eget ansvar at sikre, at forbrugerne ikke bliver syge af produkterne, og at risikoen er særligt høj i forbindelse med råmælksoste på grund af potentielt høje niveauer af sygdomsfremkaldende bakterier. Charlotte Kølln forklarer, at det i Danmark er lovpligtigt, at alle vægge, gulve og lofter i mejerier skal være vaskbare, hvorimod den svenske lovgivning blot kræver, at mejeriet kan bevise over for myndighederne, at fødevaresikkerheden er i orden. Denne forskel i regulering skaber en bekymring om konkurrencen, da svenske oste stadig kan importeres til Danmark, selvom de produceres under mindre strenge forhold. Charlotte Kølln afviser ikke, at der kan være forskelle i opbevaringsforholdene, men understreger, at Fødevarestyrelsen ikke ville acceptere forhold, hvor der var lort på væggene, selvom virksomheden kunne redegøre for fødevaresikkerheden.\Fødevarestyrelsen arbejder aktivt på at forenkle reglerne og gøre dem lettere at forstå og følge for små fødevarevirksomheder. Charlotte Kølln fortæller, at styrelsen løbende evaluerer muligheden for at tilpasse reglerne og har stort fokus på regelforenkling. Hun henviser til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der har iværksat initiativet Lug ud i lovgivningen, der skal bidrage til forenkling af reglerne. Alle fødevarevirksomheder er opfordret til at indsende forslag til regler, de mener er for strenge eller snævre. Fødevarestyrelsen har også igangsat et småskalaprojekt for at undersøge, hvordan vilkårene for små virksomheder kan forbedres. Charlotte Kølln udtrykker et ønske om at hjælpe små virksomheder, men kan på nuværende tidspunkt ikke konkretisere, hvilke umiddelbare tiltag Fødevarestyrelsen kan iværksætte for at lette Tobias Christensens situation i hans gårdmejeri. Denne situation illustrerer den bredere udfordring, som mange små fødevareproducenter står overfor, og understreger behovet for en løbende dialog mellem myndigheder, producenter og politikere for at sikre fair konkurrencevilkår og en bæredygtig fødevareproduktion





