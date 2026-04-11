Budgetappen Spiir lukker efter 15 år: Slutdato sat til juni

Den populære budgetapp Spiir lukker den 8. juni. Appen, der var en af de første i Danmark til at tilbyde et samlet overblik over privatøkonomien, blev lanceret i 2011 og er nu ejet af Mastercard. Brugerne skal huske at hente deres data inden lukningen.

En af Danmarks mest ikoniske budgetapps, Spiir , lukker efter 15 år på markedet. Nyheden er blevet offentliggjort både på appens officielle hjemmeside og i et opslag fra medstifter Rune Mai. Den endelige lukkedato er fastsat til den 8. juni. Spiir blev lanceret i 2011 og var en pioner inden for privatøkonomi -apps i Danmark. Appen tilbød brugerne en samlet oversigt over deres økonomi, hvilket gjorde det nemmere at holde styr på forbrug, kategorisere udgifter og generelt forbedre privatøkonomi en.

Gennem årene har Spiir hjulpet utallige danskere med at få et bedre overblik over deres finanser og træffe mere informerede beslutninger.\Spiir blev grundlagt af Rune Mai sammen med Thomas Jespersen og Gudmundur Hreidarsson. Appen udviklede sig og blev senere en del af Aiia, som i 2021 blev opkøbt af Mastercard. Det er nu Mastercard, der har valgt at lukke tjenesten. Rune Mai udtrykker i et LinkedIn-opslag både vemodighed og forståelse for beslutningen. Han fremhæver, at appens lange levetid på 15 år er bemærkelsesværdig i en branche, hvor mange lignende tjenester hurtigt forsvinder. Mai påpeger også, at behovet for effektive værktøjer til privatøkonomi er vokset, især i en tid med stigende kompleksitet i forbrugsmønstre og et væld af abonnementer og tjenester. Han ser samtidig store muligheder i de nye teknologier, især inden for dataanalyse og kunstig intelligens, som kan føre til udviklingen af endnu bedre økonomistyringsløsninger i fremtiden.\Lukningen af Spiir kræver handling fra brugerne. Inden den 8. juni skal brugerne sørge for at downloade og gemme deres data, da adgangen til appen vil blive fuldstændig lukket ned efter denne dato. Dette er vigtigt for brugere, der ønsker at bevare deres historiske transaktionsdata og forbrugsanalyser. Lukningen markerer slutningen på en æra for en af Danmarks mest populære budgetapps og åbner samtidig for nye muligheder inden for privatøkonomi-teknologi. De nuværende brugere opfordres til at orientere sig om alternative løsninger til budgettering og økonomistyring for at opretholde overblikket over deres økonomi i fremtiden. Markedet for privatøkonomi-apps er i konstant udvikling, og der er mange alternativer tilgængelige, der tilbyder lignende eller endnu mere avancerede funktioner. Det er vigtigt for forbrugerne at undersøge de forskellige muligheder og finde den løsning, der bedst passer til deres individuelle behov og økonomiske mål. Lukningen af Spiir er en påmindelse om den dynamiske natur af teknologi og behovet for konstant tilpasning og fornyelse





