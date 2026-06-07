Brud mellem forældre og voksne børn: En psykologs fund og debat i Danmark

Ph.d.-studerende Andreas Nikolajsen fra Fonden Ensomne Gamles Værn har forsket i, hvad der får voksne børn til at bryde med deres forældre. Den aktuelle debat om narcissisme og selvbeskyttelse har bragt emnet i fokus. Der findes ingen præcis dansk statistik, men undersøgelser peger på, at mellem 6 og 10 procent oplever brud. Begrebet er ikke entydigt og dækker både følelsesmæssig afskæring og fuldstændig fraktur af både følelsesmæssig og fysisk kontakt. Brud udløses ofte af en vulkanøjeblik efter en lang konflikt og ændringer i familiens konstellation, især hvis forældrene ikke har respekteret barnets grænser. Forståelsen kræver fokus på forholdet i det voksne barns voksne liv frem for at søge årsager i barndommen.

Andreas Nikolajsen , psykolog ansat hos Fonden Ensomme Gamles Værn , som i øjeblikket færdiggør en erhvervs-ph.d. ved Aarhus Universitet om ældre, der har mistet kontakten til deres voksne børn , har i flere år stillet sig selv et centralt spørgsmål: Hvad får voksne børn til at bryde med deres forældre?

Hans forskning peger på, at ethvert brud repræsenterer en dybtgribende tragedie, der ofte er forbundet med skam. Denne problematik har fået ny aktualitet efter et interview, hvor debattører sommerede brudene til et udtryk for tidens narcissisme og en moderne tilbøjelighed til at fjerne alt, der bidrager med negativitet. Familierådgiver Gitte Krosgaard Andersen betonede dog i Berlingske, at det er hjerteløst at antage, at forældrene bare ikke var perfekte, og at smerten forbundet med bruddet er stor for alle parter.

Nikolaijsen undersøger, om der overhovedet er tale om et voksende fænomen. Der findes ikke omfattende dansk statistik, men næsten undersøgelser viser, at mellem 6 og 10 procent af voksne børn i forskellige lande har brudt med en forælder. I en dansk undersøgelse fra 2022 svarede knap 8 procent bekræftende. Begrebet brud er ikke entydigt.

Den amerikanske familieterapeut Murray Bowen talte om følelsesmæssig afskæring, hvor man fysisk måske mødes, men ikke føler forbindelse. I dansk fagligt sprog refererer man ofte til et mere omfattende brud, hvor både følelsesmæssig og fysisk kontakt er afbrudt. Ifølge Nikolajsen rummer hvert brud et vulkanøjeblik, typisk efter en lang tid med ulmende konflikter og dårlig kommunikation.

Oftest udløses bruddet af en forandring i familiens konstellation, som dødsfald, skilsmisser eller nye partnerskaber, men det kan også ske, når det voksne barn flytter hjemmefra eller etablerer sig i et parforhold. Især hvis forældrene ikke har respekteret eller forstået de grænser, som det voksne barn har forsøgt at opsætte, kan det føre til brud.

Forældre søger ofte forklaring i deres opdragelsesmetoder, men Nikolajsen understreger, at det er vigtigere at se på forholdet i det voksne barns voksne liv op til bruddet snarere end at lete efter barndommens årsager. Psykiater professor Murray Bowen (1913-1990) var en pioner inden for familieterapi og formand for American Family Therapy Association. Han beskrev, at brud kunne ske følelsesmæssigt, altså en følelsesmæssig afskæring. Forklaringerne på brud er komplekse, og der er ingen enkelt årsag.

Det er et fænomen, der påvirker alle involverede hårdt, og forståelsen af det kræver øjen for både satisfaction og konflikthistorie





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