Britiske familie lider af katastrofale rejseoplevelse: Baby forsvinder under ferie på turkisøen

En britisk familie oplevede en traumatiserende rejseoplevelse, da deres etårige datter blev syg med en sjælden nyresygdom under en femstjernet ferie på turkisøen. Familien måtte tage hjem for at redde livet for deres datter, som senere døde. To andre børn på samme ferieplads blev også syge med alvorlige helbredsproblemer.

Vi følte os fuldstændig hjelpeløse over at se Arielle lide. Jeg kan slet ikke beskrive smerten ved at miste et barn. Det var den etårige pige Arielle Mann s første familieferie.

På tragisk vis blev det også hendes sidste. Den britiske baby blev nemlig syg på det femstjernede resort Jaz Makadi Aquaviva i Egypten, hvorfor familien tog hjem før tid. Arielle blev syg med E. coli, der senere udviklede sig til den sjældne nyresygdom kaldet hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS). De skulle have været afsted i to uger, men den etårige pige fik feber, diarré, opkastning og dehydrering.

Hun blev behandlet flere gange på hotellets lægeklinik, men fordi hendes tilstand blev værre og værre, besluttede forældrene at rejse hjem til Storbritannien. Vi følte os fuldstændig hjelpeløse over at se Arielle lide. Jeg kan slet ikke beskrive smerten ved at miste et barn. Det har været en forfærdelig tid for hele vores familie, og vi ved, at vi aldrig bliver de samme igen. Vi fortjener svar på, hvad der skete med vores datter





