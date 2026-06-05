Britiske affaldsselskaber vil indføre pant på e-cigaretter på op til 45 kroner

Affaldsselskaber i Storbritannien opfordrer til at indføre et pant på brugte e-cigaretter for at reducere elektronisk affald og skadelige stoffer i naturen. I Danmark overvejes lignende tiltag.

Affaldsselskaber i Storbritannien opfordrer til at indføre et pant på op til 45 kroner for brugte e-cigaretter. Formålet er at motivere forbrugerne til at aflevere de brugte engangs-e-cigaretter korrekt i stedet for at smide dem ud med almindeligt affald.

Det skriver flere britiske medier. Pantordningen skal ifølge affaldsselskaberne være med til at reducere mængden af elektronisk affald og forhindre, at farlige stoffer som lithium og nikotin ender i naturen. E-cigaretter indeholder batterier og kemikalier, der kan være skadelige for miljøet, hvis de ikke bortskaffes korrekt. I Danmark har der i flere år været debat om en lignende ordning, men indtil videre er der ikke blevet indført pant på e-cigaretter.

Miljøstyrelsen oplyser, at man følger udviklingen i udlandet med interesse. Flere danske kommuner har allerede indført særlige indsamlingsordninger for elektronikaffald, men e-cigaretter bliver ofte smidt i skraldespanden. Ifølge tal fra Affaldsforeningen bliver der hvert år solgt millioner af engangs-e-cigaretter i Danmark, og kun en lille del af dem bliver afleveret til genbrug. Forbrugerrådet Tænk bakker op om idéen om et pant, men advarer om, at panten skal være høj nok til at gøre en forskel.

Samtidig peger de på, at det er vigtigt at gøre det nemt for forbrugerne at aflevere de brugte e-cigaretter. Derfor bør der opsættes flere indsamlingssteder, for eksempel i supermarkeder og på tankstationer. I Storbritannien er forslaget blevet godt modtaget af flere miljøorganisationer, der kalder det et nødvendigt skridt for at beskytte miljøet. De påpeger, at e-cigaretter er en voksende affaldsstrøm, som der endnu ikke er taget ordentligt hånd om.

I Sverige har man allerede indført en pantordning for engangs-e-cigaretter, og erfaringerne er positive. Ifølge en rapport fra det svenske miljøministerium er indsamlingsprocenten steget markant siden indførelsen. Det danske folkeparti har tidligere foreslået et pant på e-cigaretter, men forslaget blev ikke vedtaget. Nu håber flere partier, at den britiske udmelding kan sætte gang i en ny debat i Danmark.

Socialdemokratiet siger, at de er åbne over for at undersøge muligheden. Hvis der indføres et pant, vil det sandsynligvis blive administreret af Dansk Retursystem, som i forvejen håndterer pant på dåser og flasker. Men det kræver en politisk beslutning og en ændring af lovgivningen. Indtil videre opfordrer miljømyndighederne forbrugerne til at aflevere brugte e-cigaretter på genbrugsstationer eller i butikker, der sælger dem.

Men mange forbrugere er ikke klar over dette, og derfor ender e-cigaretter ofte i almindeligt affald. En pantordning kan være med til at løse dette problem. Det er dog ikke kun et spørgsmål om pant. Der er også brug for oplysningskampagner om korrekt bortskaffelse.

Flere organisationer foreslår, at producenterne tages med i ansvaret og pålægges at betale for indsamling og genanvendelse. Den britiske model med et pant på op til 45 kroner kan være en inspiration, men beløbet skal tilpasses danske forhold. I sidste ende handler det om at skabe en bæredygtig løsning, der både gavner miljøet og forbrugerne





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E-Cigaretter Pant Affald Miljø Forbrugeradfærd

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