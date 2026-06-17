Britisk pensionistpar på yacht konfronteret af russisk fregat i Engelske Kanal

Et britisk pensionistpar blev udsat for advarselsskud fra den russiske fregat Admiral Grigorovich, mens de sejlede syd for Isle of Wight. Omstændighederne og reaktionerne er nu belyst i en ny BBC-rapport.

Den seneste tid har den russiske krigsskib " Admiral Grigorovich " og dens advarselsskud mod en britiskregistreret yacht i Den Engelske Kanal fyldt nyhedsstrømmen. Efter adskillige udkast i medierne har BBC nu identificeret det britiske ægtepar, der befandt sig om bord på den lille motorsejl yacht, da den uventede hændelse udspillede sig.

Parret - pensioneret lærer Jane Kelvey og hendes ægtefælle - var på en afslappet sejltur tirsdag formiddag, omkring 23 sømil syd for Isle of Wight, da de kom i tæt distance til den russiske fregat Admiral Grigorovich. Ifølge deres beretning begyndte fregatten straks at udsende en række korte hornsignaler, som efter international søret har en helt klar betydning: den indikerer, at et fartøj har opdaget en mulig fare eller er i tvivl om den anden parts intentioner





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Admiral Grigorovich Britisk Yacht Advarselsskud Søfartsret Isle Of Wight

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