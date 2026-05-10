Britisk fodboldboss og tv-profil sigtet i omfattende sag om seksuelle overgreb og udnyttelse

Barri Drewitt-Barlow, en britisk fodboldboss og tv-profil kendt for at være en af Storbritanniens første homoseksuelle surrogatforældre, er blevet sigtet i en alvorlig sag efter en efterforskning fra Essex Police. Politifolk har rykket ud til et stort antal steder i Essex Stationsby og foretaget koordinerede ransagninger som følge af anklagen om seksuelle overgreb, voldtægt, menneskehandel og sexualisering af børn. Det har fået ITV til at droppe sin planlagte tv-serie 'Up The Jammers'.

Han blev kendt som Storbritanniens første homoseksuelle surrogatfædre. Nu er han og en anden mand sigtet i en omfattende sag om seksuelle overgreb og udnyttelse.

Politifolk rykkede ud til både stadion og millionvillaer, mens en tv-serie blev pillet af sendefladen i hast. Nu er den 57-årige britiske tv-profil og fodboldboss Barrie Drewitt-Barlow sigtet i en alvorlig sag om voldtægt, menneskehandel og seksuel udnyttelse efter en efterforskning fra Essex Police. Barrie Drewitt-Barlow blev kendt i Storbritannien i 1999, da han sammen med sin daværende mand fik et barn via en rugemor og dermed blev en af landets første homoseksuelle surrogatforældre.

Ifølge politiet er de blandt andet sigtet for at arrangere eller facilitere rejser med henblik på udnyttelse samt en række seksuelle forbrydelser, herunder voldtægt af en mand. Tidligere på ugen blev der gennemført koordinerede ransagninger flere steder i Essex, blandt andet på klubbens stadion og ved Barrie Drewitt-Barlows bolig. Tv-stationen ITV har ifølge mediet droppet den planlagte tv-serie 'Up The Jammers', der skulle følge de to ejeres forsøg på at føre klubben til de højere engelske fodboldrækker





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

British Surrogate Father Surrogate Father Barrie Drewitt Barlow Sexual Abuse Sexual Exploitation Violation Voyezere Football Team TV Series Television Rugfirmen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Højrefløjspolitiker sendte stikpille i form af mintgrøn vaffelis: Nu stormer hans parti frem ved britisk lokalvalgRegeringspartiet Labour får vælgerlussing ved britisk lokalvalg, mens højrefløjspartiet Reform UK går betydeligt frem.

Read more »

Statsadvokat dropper sag mod voldtægtssigtet politiansat | NyhederEn ansat i politiet blev sidste år sigtet for voldtægt og stillingsmisbrug.

Read more »

Nye beslutninger i Danmark og USA efter valg, vold i Aarhus og mordforsøg mod Haiti-præsidentArtikel indeholder nyheder, nyheder og analyser fra Danmark og USA, herunder beslutninger om ny regering, vold i Aarhus, mordforsøg mod Haiti-præsident og afsløringer af amerikanske forsvarsministers dokumenter om UFO'er.

Read more »

Vild biljagt i nat: Narkopåvirket 17-årig nægtede at standseEn 17-årig dreng er sigtet for brugstyveri, besiddelse af kniv og narko samt for narko- og vanvidskørsel.

Read more »

Alt om dagens nyhedsdækningEn dybdegående analyse af de mest tidssvarende nyheder om AGF-spillerne, viltten Kongerunde, Danmark, Coronavirus og omtale af TV 2-reporter, tv-værts panelgæster og cykelspiller

Read more »

Globalt og Nationalt NyhedsoverblikEn omfattende gennemgang af dagens vigtigste nyheder, herunder internationale spændinger, sportsbedrifter og lokale danske hændelser.

Read more »