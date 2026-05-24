British former model Katie Price claims husband is missing, while his father says he was found arrested by UAE authorities.

British model Katie Price has claimed that her husband is missing, while his father has stated that he was arrested by UAE authorities. Authorities in the UAE, despite allegations that the man had disappeared, claim to not have known of his whereabouts or his current arrest status.

Britiske Katie Price slog igennem som fotomodel, og i hvert fald hvis man spørger hendes hustru meldte hun sin mand officielt savnet 17. maj. Således hævder Peter Andrews' far, at hans søn Lee Andrews blev anholdt af myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater.

Peter Andrews siger til, at han ikke ved, hvad Lee Andrews er anklaget for, hvor han er tilbageholdt, men at han ringer til ham senere i dag. Hun postede efterfølgende et skærmbillede af artiklen om den påståede anholdelse på sin Instagram-story lørdag eftermiddag, hvor hun skrev følgende: "Dette er falske nyheder. Lee er stadig savnet, og hans familie ved, hvad der foregår og samarbejder med de involverede myndigheder.

Afhængigt af Daily Mail kunne det britiske udenrigsministeriums personale i Dubai ikke finde Andrews, da det blev påstået, at han var forsvundet. Myndighederne i Dubai benægtede angiveligt også at have kendskab til hans opholdssted på det tidspunkt





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Katie Price Husband Missing Arrested UAE Authorities Missing Person

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Valgren med topresultat i GiroenDer var italiensk sejr på 13. etape af Giro d'Italia. Alberto Bettiol fra XDS Astana Team kørte alene i mål efter at have siddet i udbrud hele dagen. I udbruddet sad også Michael Valgren og Mikkel Bjerg. Valgren var tæt på en podieplads, men sluttede som nummer fire, mens UAE-danskeren Bjerg kørte ind på syvend...

Read more »

Politiet mener, at en 45-årig mand fra British Columbia blev slået ihjel, efter det at hans lig blev fundetAfter police discovered the body, they believe that 45-year-old Stewart McLean was killed. When last seen on May 15, 2021, in Lions Bay, British Columbia, his body was found in the Lions Bay area five days later, triggering an integrated homicide investigation team. The police confirmed McLeans death and are investigating the case as a homicide. They are working hard to collect and analyze all evidence to create a timeline of McLeans daily routine before May 15.

Read more »

Radiostation misslyder: Britisk radiostation Radio Caroline activates preparedness procedures for royal death by mistakeA British radio station, Radio Caroline, mistakenly activated its emergency procedures for a royal death due to a computer malfunction, causing confusion and significant media attention in the UK.

Read more »