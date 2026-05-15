Brian Nielsen hyldes med velgørenhedskamp i Brande

Brian Nielsen, en frivillig træner og leder i Brande IF og håndboldklubben, blev hyldet med en velgørenhedskamp, da han nærmer sig sin 60-års fødselsdag. Han er blevet syg af kræft og sidder i kørestol, men hans datter Alberte Emborg Nielsen fik hjælp til at få en handicapbil. Der var fyldt til bristepunktet på lægterne, og mange kom langvejs fra. Overskuddet er på omkring 70.000 kroner.

Brian Nielsen har over 40 år været en stor forskel for foreningslivet i Brande , og onsdag blev han hyldet af byens fodboldklub. En velgørenhedskamp blev afholdt for at fejre hans 60-års fødselsdag, men han er desværre blevet syg af kræft .

Han sidder i kørestol og er på hospice, men hans datter Alberte Emborg Nielsen fik hjælp fra P3-programmet Drømmeholdet for at få en handicapbil. Der var fyldt til bristepunktet på lægterne, og mange kom langvejs fra. Overskuddet er på omkring 70.000 kroner. Det var en trist aften, men en festlig aften i Brians ånd





