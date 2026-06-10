Brian Nielsen, en fortjent foreningsmand, er død

Brian Nielsen, der i mange år var en central og frivillig kraft i Brande Idrætsforening og Brande Håndboldklub, er død i en alder af 59 år. Han fik anerkendelse af sit livs arbejde gennem en testimonialkamp, hvorover han selv kunne være til stede.

Brian Nielsen gik bort tirsdag i en alder af 59 år. Han efterlod en betydningsfuld arv i sine lokale idrætsklubber, hvor hans utrættelige frivillige arbejde er blevet anerkendt og værdsat.

I forbindelse med en testimonialkamp, der blev arrangeredet for en måned siden, blev derindsamlet 78.842 kroner til hans ære. Dette beløb vidner om den store taknemmelighed og opmærksomhed, som Brian Nielsen fik fra medlemmerne i Brande Idrætsforening og Brande Håndboldklub. Hans største ønske var at komme på stadion og se denne kamp, og det nåede han heldigvis at opleve, inden han døde.

Formand for Brande IF, Michael Koch, beskriver ham som et ordentligt menneske og en rigtig foreningsmand, som satte et dybt aftryk på alle, der kendte ham. Brian Nielsen var ramt af en uhelbredelig sygdom i sin sidste tid, men han syntes at have fået opfyldt sit sidste ønske med at være til stede ved denne hyldest. Hans død er en stor tab for lokalsamfundet og idrætsforeningerne, hvor han i mange år har været en central og uundværlig kraft.

Hans arv vil fortsat leve videre gennem de mennesker, han har påvirket, og den positive indflydelse, hans frivillige indsats har haft. Denne historie understreger vigtigheden af at anerkende og fejre de mennesker, der uden omkostninger giver deres tid og energi til fællesskabet. Brian Nielsen vil blive husket som en sand foreningsmand, der altid gik forrest, når der skulle laves en ekstra indsats for klubberne.

Hans liv og arbejde tjener som en inspiration for andre til at deltage aktivt i frivilligt arbejde. Denne begravelse er en tid til sorg, men også en anledning til at fejre et liv, der var levende og fokusert på andre. Hans families styrke i denne tid er også en del af historien, da hans datter Alberte var med til at deltage i hyldesten. Alt i alt har Brian Nielsen efterladt et stort hul i både idrætsverdenen og det bredere lokalsamfund. Hans minde vil derfor for evigt blive æret og husket





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