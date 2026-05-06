Brian Mørk afslører sin lavt årsløn: Jeg har ikke råd til noget

Kendt komiker Brian Mørk fortæller om sin beskedne indkomst på lidt over 100.000 kroner årligt og hvordan han lever sparsommeligt med sine to voksne børn. Han fortæller om de økonomiske konsekvenser af en kontroversiel udtalelse i 2021 og hvordan han håndterer hverdagen på trods af de økonomiske udfordringer.

Kendt komiker Brian Mørk har afsløret sin årsløn, der vil få de fleste danskere til at tabe kæben. I et interview med RADIO IIII fortæller han, at han det seneste år kun har tjent lidt over 100.000 kroner.

Dette beløb er langt fra den forestilling, mange har om en velkendts indtjening på den danske standupscene. Brian Mørk, der er et velkendt navn i dansk underholdningsverden, har i perioder tjent mellem 200.000 og 250.000 kroner årligt, men hans indkomst har svinget meget gennem de seneste år. Komikeren peger selv på, at hans økonomiske situation hænger sammen med den shitstorm, han blev mødt af i 2021.

Dengang kommenterede han anklagerne mod tidligere politiker Naser Khader og sagde blandt andet, at kvinder burde være bedre til at sige fra. Udtalelserne skabte massiv debat og har ifølge komikeren haft konsekvenser for hans arbejdsliv siden. For at få økonomien til at hænge sammen lever Brian Mørk sparsommeligt sammen med sine to voksne hjemmeboende børn. I hjemmet bruges brænde som primær varmekilde for at undgå høje elregninger, og samtidig har han en forholdsvis lav husleje.

Han erkender dog også, at han sandsynligvis kunne forbedre sin økonomi ved at forlade standupbranchen og tage et mere traditionelt arbejde. Jeg kunne holde helt op med at være standupkomiker og få et job som hvilket som helst andet, så ville jeg have flere penge. Men vi har jo klaret os indtil videre, siger han. Brian Mørk er ikke den eneste kendte, der har haft økonomiske udfordringer.

Mange kunstnere og underholdere kæmper med at få økonomien til at hænge sammen, selvom de er kendte navne. Det viser, at berømmelse ikke altid går hånd i hånd med økonomisk stabilitet. Brian Mørk er dog optimistisk og siger, at han og hans familie har fundet en måde at leve på, der fungerer for dem. Han håber, at hans historie kan inspirere andre til at se på deres økonomi på en ny måde og finde kreative løsninger på udfordringer.

I en tid, hvor mange danskere kæmper med økonomiske udfordringer, er Brian Mørks historie et eksempel på, hvordan man kan leve sparsommeligt og alligevel finde glæde i hverdagen. Han understreger, at det ikke altid er om at tjene mest muligt, men om at finde en balance, der fungerer for en selv og ens familie





