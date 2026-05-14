Brian Lykke kritiserer psykiatrien efter datters otteårige kamp

Skuespiller Brian Lykke fortæller om sin datters frustrerende rejse gennem sundhedsvæsenet efter to hjernerystelser, hvor manglende kommunikation og utallige behandlerskift har præget forløbet.

Det er en fortælling om afmagt, gentagelser og et system, der i Brian Lykke s øjne ikke formår at se det enkelte menneske bag diagnoserne. Forestil dig at være i behandling i seks eller syv år og stadig blive mødt med de samme basale rutinespørgsmål om søvnmønstre, skærmforbrug og kostvaner.

For skuespilleren Brian Lykke og hans familie har dette været hverdagen for hans datter, hvilket har ført til en dyb frustration over det danske sundhedsvæsen. Når man igen og igen skal starte forfra, forsvinder tilliden til autoriteterne, og troen på, at der faktisk findes en vej ud af problemerne, bliver slidt ned. Det er ikke blot et spørgsmål om tid, men om en fundamental mangel på kontinuitet i behandlingen.

Familien anslår, at deres datter har været igennem mellem 40 og 50 forskellige behandlere, hvilket skaber en følelse af at være en lille brik i et stort og ansigtsløst maskineri frem for en patient i et sammenhængende forløb. Alt startede for omkring otte år siden, hvor datteren blev ramt af to kraftige hjernerystelser i en meget kort periode.

Dette blev et dramatisk vendepunkt i hendes liv, og Brian Lykke beskriver det som om, der findes en datter før hjernerystelserne og en datter efter. Symptomerne var overvældende; hun kæmpede med konstante hovedpiner, svær søvnløshed og en markant svækkelse af hendes evne til at følge med i den almindelige skolegang. Jagten på svar blev en lang og udmattende rejse gennem forskellige specialister. Da de fysiske undersøgelser ikke førte til en tilfredsstillende løsning, blev hun overflyttet til psykiatrien.

Men her mødte de en ny mur af frustration. Den manglende kommunikation mellem de forskellige led i systemet betød, at vigtig viden gik tabt, og familien oplevede, at notater og tidligere observationer blev ignoreret eller glemt, så snart en ny behandler trådte ind i lokalet. Brian Lykke er hurtig til at præcisere, at hans kritik ikke er rettet mod det enkelte personale, som han anser for at være velmenende og veluddannede mennesker. Problemet er derimod systemisk.

Det er selve strukturerne, der svigter, når informationer ikke flyder frit mellem behandlere. Region Hovedstaden har i et skriftligt svar udtrykt beklagelse over familiens oplevelse, men de kan ikke genkende, at det er normalt at møde så mange forskellige behandlere. Dette svar understreger netop den kløft, der findes mellem systemets egen selvforståelse og patienternes faktiske virkelighed. Professor Jan Mainz, der leder forskningsprojektet Bedst for Os, bekræfter dog, at historien er yderst genkendelig.

Han påpeger, at mange børn og forældre i ungdomspsykiatrien oplever manglende fremdrift og uklare planer. Hans projekt forsøger at ændre dette ved at lade et fast team følge patienten gennem hele processen, så man undgår den konstante og demoraliserende gentagelse af historien. I dag er datteren i bedring, men Brian Lykke mener ikke, at det nødvendigvis er takket være systemets indsats.

Han tror snarere, at det skyldes datterens egen modenhed og hendes evne til at udvikle personlige strategier for at leve med sine udfordringer. Der er en fundamental kritik af, at psykiatrien i for høj grad fokuserer på diagnosticering og medicinering frem for at hjælpe det unge menneske med at mestre hverdagen. For Lykke handler det ikke kun om en mærkat eller en pille, men om at mobilisere ressourcer og genskabe kontrollen over sit eget liv.

Han efterlyser et system, der er gearet til at støtte den positive udvikling i hele familien, så man ikke blot overlever, men faktisk lærer at leve med de kort, man har fået tildelt i livet





